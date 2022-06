Krejčíková po první výhře po čtyřech měsících: Je příjemné odcházet z kurtu a užít si ovace

Krejčíková čtvrt roku nehrála kvůli zranění lokte. A když se nedávno na grandslamu v Paříži v roli obhájkyně titulu pokoušela o návrat, neporadila si s úvodní soupeřkou a navíc zjistila, že onemocněla covidem.

Teď v Londýně je snad už konečně zdravá a tak i díky tomu oslavila svou první singlovou výhru po čtyřech měsících.

„Je to hrozně příjemné odcházet z kurtu po zápase, když jsem vyhrála a můžu si užít ovace od lidí, kteří mi fandili a poděkovat jim,“ řekla v rozhovoru pro Radiožurnál česká tenistka Barbora Krejčíková.

„Tak to je. To je život. To je sportovní kariéra, kdy je člověk chvilku nahoře a chvilku dole. Je důležité to co nejvíc vybalancovat a snažit se být co nejvíce nahoře. A když je pak dole, tak věřit, že to umí a že tréninkem a tvrdou dřinou se odlepí a zase bude nahoře,“ popisovala své pocity Krejčíková.

Jako den a noc

Loni přijela jako grandslamová šampionka z Roland Garros, letos to však bylo v úplně jiné pozici.

„Loni to bylo nádherné. Když jsem přijela po Paříži, tak jsem zažila strašně moc nových věcí. Letos je to takové, že se vracím po zranění a znovu mám chuť vyhrávat. Nejdůležitější je zůstat zdravá, což se zatím cítím, nic mě nebolí a jsem za to ráda. Těším se na další zápasy, protože tím se budu zase zlepšovat,“ věří rodačka z Brna.

K antukovému grandslamu v Paříži Krejčíková vracet nechce a nyní věří, že jedině herní vytížení jí pomůže vrátit se zpět do formy.

„Celkově jsem klidná, beru to reálně, jak to je. V Paříži jsem chtěla podat lepší výkon, určitě jsem nechtěla prohrát v prvním kole, to bylo dost těžké. Už nad tím nechci ani přemýšlet. Teď jedu dál a snažím se bojovat v zápasech, abych chytla rytmus a odehrála jich co nejvíc. Abych se vrátila do dobré formy,“ věří šestadvacetiletá tenistka.

„V tréninku je to dobré, ale na tréninku se na zápas tak dobře nepřipravíte, nervy jsou tam úplně jiné. Myslím, že se budu zápasy co nejvíc posunovat,“ uzavřela Krejčíková.