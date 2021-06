‚Když se nezadaří, svět se nezboří.‘ Krejčíková před životním zápasem vzpomíná na Novotnou

Tenistka Barbora Krejčíková se připravuje na největší zápas kariéry. Na odpolední utkání s Mariou Sakkariovou z Řecka, se kterou bude bojovat o postup do finále ženské dvouhry Roland Garros. Krejčíková se tak daleko na grandslamovém turnaji dostala i díky tomu, jak zatím v Paříži zvládá emočně náročné situace. Jedna z nich přišla i v posledním duelu s Američankou Gauffovou, když se jí opakovaně nedařilo uzavřít zápas. Paříž 13:27 10. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Barbora Krejčíková | Zdroj: Reuters

Byla to hodně složitá situace, Krejčíková vedla 5:1, 40:0, na druhé straně skoro zlomená soupeřka, která už v té době dost chybovala, navíc vlastní podání k tomu, jenže ruka v té době párkrát provedla něco jiného než co chtěla hlava.

Náskok české tenistky se ztenčoval, Cori „Coco“ Gauffová na druhé straně ožila a česká tenistka šla podávat znovu.

Naštěstí už zápas doservírovala a nestalo se jí tak něco podobného, co kdysi její bývalé trenérce Janě Novotné, která shodou okolností právě v Paříži před 26 lety vedla nad Američankou Chandou Rubinovou v rozhodující sadě 5:0 a 40:0, neproměnila devět mečbolů a prohrála 6:8.

Novotná předávala zkušenosti

O dva roky dřív Jana Novotná ztratila finále Wimbledonu, když vedla nad Němkou Steffi Grafovou 4:1 a 40:15 v rozhodující sadě.

„Ona mi řekla, co se stalo, ale nevím, jestli na to existuje nějaký recept. Spíš bylo smutné, že jí každý dal nálepku, že není psychicky odolná, přitom ona byla strašně psychicky odolná,“ vyprávěla teď Barbora Krejčíková, že se jí Jana Novotná dříve svěřovala se svými pocity, které při bolestivých porážkách zažívala, třeba i proto, aby si v podobných situacích jednou poradila lépe.

„Říkala mi, že nebyla nervózní, jen se to prostě blbě sešlo a pořád věřila, že se to podaří. Ona byla strašně silná. I to mi pomáhá, že vím, že když se to nepodaří, tak se svět nezboří,“ popisuje Barbora Krejčíková o své někdejší trenérce a wimbledonské šampionce Janě Novotné, která před necelými čtyřmi lety podlehla rakovině, a tuší, že by teď svými výsledky bývalé mentorce dělala obrovskou radost.

Takže by Novotná skákala radostí a křičela, jak si to z dřívějška z mnohem menších turnajů pamatuje.