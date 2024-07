Měli jsme steaky a pak jsem se dobře vyspala, popsala Krejčíková, jak vyladila formu na Rybakinovou

Báro, jaký byl váš pocit po posledním míčku?

Byl to nádherný pocit, bylo to úžasné. Zaservírovala jsem dobře, od Jeleny přišel míč do autu a já se jen otočila ke svému boxu, zvedla ruce, oni tam skákali a bylo to úžasné. Mám z toho obrovskou radost. Během dne jsem se cítila dobře, večer jsem se dobře najedla, měli jsme steaky a ty mám moc ráda. Pak jsem se dobře vyspala a kolem poledne jsme přišli na tenis, rozehrála se a čekala na to, až přijde zápas.

V prvním setu to vypadalo, že vám soupeřka vůbec nedává šanci. Co vám nakonec pomohlo?

Jelena hrála na začátku hodně dobře, dobře servírovala a hrála hodně winnerů. Já se snažila uhrát alespoň game a tím začít. Bojovala jsem o míčky a snažila se tipovat stranu, kam servíruje a zkusit jí vrátit co nejvíc míčů na druhou stranu, aby pořád musela hrát. I když se mi ten první set nepovedl, tak jsem pořád věřila, že dostanu nějakou šanci. Byla jsem ráda, že jsem ji využila, byla v tom momentu a dokázala to otočit.

Teď to bude velké singlové finále proti Italce Jasmine Paoliniové, tak co od zápasu očekáváte? Myslíte, že vám mohou pomoci zkušenosti, že už jste jednou finále hrála jinde?

Myslím, že je úžasné, co se mi povedlo, že tady jsem. Soupeřka byla taky ve finále nedávno, tak těžko říct, jestli mi to pomůže. Bude to hodně vyrovnané, extrémně těžké a já se na to těším, že tam budu moct zabojovat o trofej.