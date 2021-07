Hrozně moc to pro mě znamená, zhodnotila Krejčíková postup do osmifinále Wimbledonu

Po Karolíně Plíškové si postup do osmifinále ženské dvouhry zajistily další dvě české tenistky. Výhry Karolíny Muchové nad Ruskou Anastasií Pavljučenkovovou i Barbory Krejčíkové nad Anastasijou Sevastovou z Lotyšska měly i něco společného, obě hráčky přiznaly, že se jim vůbec nehrálo dobře. Od zpravodaje z místa Londýn 11:23 4. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká tenistka Barbora Krejčíková | Foto: TOBY MELVILLE | Zdroj: Reuters

V případě Barbory Krejčíkové stále povzbuzované koučem Alešem Kartusem by byl možná vhodnější i jiný výraz, protože česká tenistka na začátku na kurtu ani netoužila být.

„Samozřejmě jsem se cítila blbě. Je to prostě spojený s tím, co se prostě u holek každý měsíc děje,“ přiznala Krejčíková Radiožurnálu.

Ženské potíže jí způsobovaly bolesti a také herní starosti a také proto si tak moc výhry cenila.

„Hrozně moc to pro mě znamená, když se dívám na trenéra a říkám mu, že jsem úplně mrtvá, že se mi třepou nohy a necítím ruce. Stejně jsem tam pořád chtěla být, protože to, že hraju ve Wimbledonu, mě hnalo dopředu a lidi nám fandili,“ popsala své pocity po patnácté výhře v řadě a postupu do osmifinále turnaje.

Vítězku Roland Garros čeká v dalším kole světová jednička a přemožitelka Kateřiny Siniakové Australanka Ashleigh Bartyová.

„Myslím si, že to nebyl můj úplně nejlepší tenis. Dostala jsem šance, ale nepodařilo se mi je využít. Začátku je škoda, protože byla nervózní a já jsem ji mohla brejknout, to mě určitě mrzí. Dost lidí mi fandilo a křičelo mé jméno, to bylo příjemné,“ mrzelo Kateřinu Siniakovou, že fanouškům nepředvedla ještě o něco lepší výkon.

Do osmifinále postoupila i Karolína Muchová, která si i při své druhé účasti ve Wimbledonu zahraje v druhém týdnu slavného grandslamového turnaje a v pondělí se utká se Španělkou Paulou Badosovou.

Už z pátku měla postup jistý Karolína Plíšková, která se během takzvaného Manic Monday představí v duelu proti Rusce Ljudmile Samsonovové.