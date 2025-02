Tenistku Krejčíkovou stále trápí zranění. Česká dvojka vynechá i turnaje v Indian Wells a Miami

Krejčíková se na okruhu WTA naposledy představila v listopadu na Turnaji mistryň, od té doby kvůli zranění nenastoupila. Přišla mimo jiné o start ročníku v Austrálii, kde se měla představit v Adelaide a na úvodním grandslamu sezony Australian Open.

V nedávném rozhovoru pro sport.cz Krejčíková uvedla, že zatím neví, kdy se vrátí na kurty. „Rekonvalescence není tak rychlá, jak jsem doufala, ale dělám všechno, abych se vrátila co nejdřív. Jen si říkám, jestli se ještě někdy bolestí úplně zbavím. Stresuje mě to,“ prohlásila.

Barbora Krejcikova has withdrawn due to injury. Julia Grabher moves into the main draw.#IndianWells