Doufám, že to dobře dopadne, těší se Krejčíková na odvetu proti Švýcarce Bencicové

České tenistky čeká poslední duel ve skupině D mistrovství světa proti Švýcarsku a jen vítěz tohoto duelu postoupí do semifinále. Fanoušci v libeňské hale v Praze uvidí nejdřív dva singlové a pak jeden deblový zápas. Soupeřky povede zlatá olympijská medailistka z Tokia Belinda Bencicová, Češky uzdravená světová trojka Barbora Krejčíková, která zmíněné Švýcarce podlehla právě na nedávných letních hrách v Japonsku. Praha 15:21 4. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká tenistka Barbora Krejčíková | Foto: MIKE SEGAR | Zdroj: Reuters

Při odchodu z posledního tréninku se Krejčíková chvíli hecovala s trenérkou či mentorkou Švýcarek Martinou Hingisovou, oba týmy trénovaly jen těsně vedle sebe, a tak i soupeřky mohly vidět, že je česká jednička zdravá.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak se na zápas proti Švýcarsku těší Barbora Krejčíková

A že křeče z prvního duelu s Němkou Angelique Kerberovou ustoupily, potvrzuje i fyzioterapeut Pavel Kolář.

„Dobrý je, že zatím sonografie neprokázala žádné prokrvácení nebo natržení svalu, což je výhoda,“ pojmenoval diagnózu uznávaný lékař.

„Trénink byl dobrej, nálada je dobrá, vše dobrý. Těším se, že budeme hrát proti Švýcarsku, derbíčko a pro mě odveta s Belindou, takže se těším a doufám, že to dobře dopadne,“ těší se na zápas Barbora Krejčíková, i na to, co by případně následovalo, protože postup do semifinále a třeba i finále by zároveň znamenal tři těžké bitvy možná až dlouho do noci v řadě.

„Je to těžké, ale pohání mě to, že hraju doma a hraju za Česko. O to je to větší inspirace a motivace, protože jsem si to vždycky přála a chtěla jsem hrát takové zápasy. Jsem ráda, že tu jsem,“ dodala Krejčíková.