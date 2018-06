‚Je to otevřené pro hodně týmů.‘ Po polovině sezony mají blízko k Turnaji mistryň dva české deblové páry

Rumunka Simona Halepová se dočkala a na čtvrtý pokus vybojovala ve finálovém zápase grandslamový titul, Američanku Sloane Stephensovou zdolala ve třech setech. Obě tenistky si v půlce sezóny také upevnily pozice v žebříčku pro Turnaj mistryň. Mezi nejlepšími osmi hráčkami roku jsou zatím i Petra Kvitová a Karolína Plíšková, a o „Singapur“ reálně bojují i české deblové páry. Paříž 21:26 9. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká tenistka Barbora Strýcová na grandslamu Roland Garros | Foto: Christophe Ena | Zdroj: AP/ČTK

Barbora Strýcová a Andrea Sestini Hlaváčková už mají antukovou sezónu za sebou, a navzdory hladké semifinálové porážce na Roland Garros mohou čistit rakety či vyhazovat boty s úsměvem.

„Vzít si z toho to pozitivum a těžit z toho dál, protože tohle se neděje pořád,“ říká pro Radiožurnál Strýcová.

Vždyť se teprve na jaře, poté co se jim rozpadla spojení s jinými hráčkami, daly dohromady a na turnajích v Madridu, Římě a teď v Paříži nasbíraly tolik bodů, že jsou v hodnocení sezóny na sedmé pozici.

„Tím, jak se to všechno prostřídalo, nikdo nehraje moc stabilně, tak si myslím, že je to hodně otevřené pro hodně týmů,“ domnívá se Sestini Hlaváčková.

Kromě česko-amerického páru Květa Peschkeová-Nicole Melicharová jim teď nejvíce konkurují dvě dvojice hráček z východní Asie, což podle Sestini Hlaváčkové není náhoda.

„Myslím, že debly, stejně jako my, hrají od malička na všech soutěžích, v týmových soutěžích. Pořáad hrají debly a mají v tom nejvíc zkušeností vedle nás Češek. Mají na to cit, protože to hrají od mala jako my,“ dodává Sestini Hlaváčková.

Jedním z několika úspěšných východoasijských párů jsou i Japonky Hozumiová, Ninomiyová, soupeřky Barbory Krejčíkové a Kateřiny Siniakové v nedělním finále Roland Garros.

Nejmladší z českých deblových dvojic je na tom v bodování pro Turnaj mistryň, pokud porovnáváme krajanky, nejlépe.

Pokud by Barboře Krejčíkové vyšla aspoň závěrečná část přání, současná třetí pozice v sezónní tabulce by byla ještě o hodně pevnější a účast v Singapuru o dost pravděpodobnější.

„Bude příjemné sluníčko, 23 stupňů, bezvětří. Odehraje se, jak se má odehrát. Potom poletíme domů, doufejme s trofejí,“ přeje si před finálovým dnem Krejčíková.

Ta je jednou z několika českých tenistek, které by se mohly na turnaj pro osm nejlepších singlistek a osm nejúspěšnějších párů sezóny do Singapuru kvalifikovat.

Češky v žebříčku WTA (ženy) | 22. týden 2018 Jméno Turnajů Bodů 6. Karolína Plíšková 19 5335 8. Petra Kvitová 21 4550 26. Barbora Strýcová 24 1660 53. Lucie Šafářová 17 1078 54. Kateřina Siniaková 26 1070 70. Kristýna Plíšková 26 845 94. Markéta Vondroušová 17 732 103. Denisa Allertová 19 658 150. Tereza Martincová 29 397 177. Marie Bouzková 25 318

WTA dvouhra (ženy) | 22. týden 2018 Jméno Národnost Turnajů Bodů 1. Simona Halepová Rumunsko 18 7270 2. Caroline Wozniacká Dánsko 21 6935 3. Garbiñe Muguruzaová Španělsko 23 6010 4. Elina Svitolinová Ukrajina 18 5505 5. Jelena Ostapenková Lotyšsko 21 5382 6. Karolína Plíšková Česká rep. 19 5335 7. Caroline Garcíaová Francie 23 5160 8. Petra Kvitová Česká rep. 21 4550 9. Venus Williamsová USA 14 4201 10. Sloane Stephensová USA 17 4164