‚Koukala jsem jak puk, nečekala jsem to.‘ Strýcovou rozhodnutí Bartyové o konci kariéry zaskočilo

Rozhodnutím o konci kariéry v pouhých 25 letech zaskočila světová tenisová jednička Ashleigh Bartyová fanoušky po celém světě. Některé české tenistky už stihly na dálku prostřednictvím sociálních sítí na usměvavou Australanku zavzpomínat, ale třeba taková Barbora Strýcová v rozhovoru pro Radiožurnál Sport přiznala, že ji rozhodnutí Bartyové hodně překvapilo. Praha 16:36 23. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Barbora Strýcová | Zdroj: Profimedia

Co říkáte na nečekaný konec světové jedničky Bartyové, která ho fanouškům oznámila na svém instagramu?

Vůbec jsem to nečekala. Ráno jsem se probudila a koukala jak puk, protože jsem to opravdu vůbec nečekala, zvlášť když vyhrála Australian Open. Pak jsem koukala na její instagram, kde to vysvětlila, ale stejně mě to strašně překvapilo.

Vy jste spolu hrály před vaším úspěšným Wimbledonem v roce 2019. Jaká byla jako člověk a jako soupeřka?

Ona je úplně neskutečná, taková normální a tenis hrála jakoby pro zábavu. Já s ní hrála i její poslední zápas, když přerušila kariéru, když jí bylo myslím 18 let. To chtěla hrát kriket a celou dobu si to dělala takovou svojí cestou. Myslím, že i proto měla pak takové výsledky. Já s ní měla úžasné zkušenosti na kurtech i mimo. Je to škoda, protože hrála takový variabilní tenis, ale je to její rozhodnutí a třeba začne hrát ten kriket.

Vám se ji podařilo porazit v roce 2014 na US Open. Myslíte, že se ještě někdy na kurty vrátí?

V tom náctiletém období možná chtěla zkusit ještě něco jiného, ale pak měla úžasnou kariéru a teď je to nejspíš definitivní. Měla to v hlavě od Wimbledonu, pořád pak chtěla vyhrát Australian Open a to se jí povedlo, tak je to asi konečné rozhodnutí.

Kolik odvahy vyžaduje rozhodnutí ukončit kariéru? Vy s tím máte přece zkušenosti.

Já musela, protože jsem měla v břiše mimino, ale je to hrozně těžké rozhodování. Je to celý váš život, vaše náplň a najednou to tam není. Sportovec si tím ale musí projít, není to ale nic jednoduchého, ostatně podívejte se na (hráče amerického fotbalu) Toma Bradyho, ten končil snad už potřetí a zase se vrátil.

To ano, ale Bartyové je 25 let a mohla toho mít ještě tolik před sebou.

To je pravda, možná by toho vyhrála i víc, ale je asi vidět, že fyzicky a mentálně nechce. Nechce už trénovat, cestovat, to nikdy neměla ráda, protože z Austrálie je to všude daleko, takže vyjížděli třeba na půl roku. Možná má jiné sny, nebo chce jen žít normální život na jednom místě.

A co vy, chtěla byste pořád ten rozlučkový zápas s fanoušky?

Ano, to platí, ale zatím jsem se ještě k tomu nedostala, protože přes rok jsem nedržela raketu v roce. Hýbu se tak možná dvakrát týdně dvacet minut. Musím se do toho obout a pak to nějak dopadne. Chci si to ještě užít s malým. Možná příští rok, chci to slíbit i sama sobě, abych se k tomu donutila.