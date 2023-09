Porazily jsme první hráčky světa, to je úžasné, radovala se Strýcová po postupu ve čtyřhře na US Open

Barbora Strýcová se na US Open loučí s kariérou, po vyřazení v singlu pokračuje ještě ve smíšené čtyřhře, a šanci na dobrý výsledek může mít i v soutěži deblistek, kde spojila síly s Markétou Vondroušovou. Společně vyřadily i nejvýše nasazený pár grandslamového turnaje – loňské šampionky z New Yorku Barboru Krejčíkovou a Kateřinu Siniakovou. New York 16:53 2. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít (zleva) Markéta Vondroušová a Barbora Strýcová | Zdroj: AP / ČTK

Tenistka Barbora Strýcová hraje závěrečný turnaj kariéry a tak do každého zápasu nastupuje s tím, že může být poslední.

Po utkání se Markéta Vondroušová a Barbora Strýcová dlouho objímaly, z výhry nad nejlepším párem minulých let měly obrovskou radost.

„Myslím, že hodně. Tím, že je to Báry poslední turnaj, tak byl ten los fakt těžký. Extrémně si to užíváme a je to velký úspěch,“ sdělila Radiožurnálu Sport grandslamová šampionka Vondroušová.

Její deblová parťačka Strýcová doplnila, že si chce kariéru na US Open prodloužit co nejdéle. „Není to omezující, spíš naopak. Je to motivující, že nechcete, aby to byl poslední zápas. Mám to v hlavě, ale samozřejmě mě to žene dopředu a chci předvést ten nejlepší výkon, abych tady ještě pořád byla.“

Začátek v Austrálii

Když se Barbora Strýcová a Markéta Vondroušová spojily před čtyřmi lety, na Australian Open byly jen kousek od finále.

Obě by tak mohly mít velká očekávání, ale Barbora Strýcová říká: „Ten pavouk máme těžký, porazily jsme teď první hráčky světa, což je úžasné, ale každý zápas je jiný a může se to komplikovat.“

Barbora Strýcová ale ví, jak kvalitní spoluhráčku pro závěrečný turnaj získala: „Samozřejmě teďka hraje neuvěřitelně. Je to hrozně příjemné a jsem ráda, že můžu svůj poslední turnaj v životě hrát s ní.“

A pro Markétu Vondroušovou je zase čest nastupovat s Barborou Strýcovou, kterou obdivovala ještě jako juniorka, když byla Strýcová oporou fedcupového týmu.

„Já na ně koukala vždycky, byla jsem i na Fed Cupu v Praze. Moje máma ji úplně zbožňuje, pro tu to byl největší dárek, že tu spolu hrajeme, takže si to všichni hrozně užívají. Báry máma je hrozně podobná té mojí, ty rodiny jsou podobné, tak se v nich asi vidíme,“ nachází Markéta Vondroušová podobnost i v rodinách současného páru.