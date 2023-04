‚Jsem opravdu pyšná. Měla jsem hrozný strach.‘ Strýcovou vlastní výkon po návratu k tenisu potěšil

Po více než dvou letech se Barbora Strýcová vrátila k tenisovým zápasům na profesionálním okruhu. Na turnaji v Madridu se v úvodním kole dvouhry utkala se světovou padesátkou Italkou Elisabettou Cocciaretovou. Bezprostředně po zápase byla zklamaná z porážky, s několikahodinovým odstupem už se ale na svůj první den v roli tenistky po mateřské pauze dívala jinak. Madrid 8:14 26. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Barbora Strýcová na snímku z roku 2020 | Zdroj: Reuters

Po více než dvou letech, poprvé od předloňského Australian Open nastupovala Barbora Strýcová k singlovému zápasu a jak přiznává, měla u toho smíšené pocity.

„Já jsem se na to hrozně těšila, protože jsem cítila, že jsem fit, ale na druhou stranu tam byly obavy, co očekávat. Opravdový zápas hrát je něco úplně jiného, než když budete jen trénovat. Vůbec jsem nevěděla, do čeho jdu, měla jsem hrozný strach a to neznámo bylo takové zvláštní,“ řekla Radiožurnálu Sport Barbora Strýcová, kterou při návratu podporovaly i desítky českých fanoušků hlavně z míst přímo za hráčskou lavičkou.

I sama tenistka a maminka rok a půl starého syna Vincenta se občas snažila povzbudit a vyburcovat k ještě lepšímu výkonu, ale přes odvrácené mečboly nakonec prohrála 3:6 a 6:7.

„Po zápase mě to samozřejmě mrzelo, myslela jsem, že alespoň ten druhý set jsem mohla dát. Jsem na sebe pyšná, jakým stylem zápas zvládla. Cítila jsem se hrozně dobře na nohou, chybělo tam jen pár věcí. Jsem opravdu pyšná, i teď po zápase se cítím dobře, což je skvělé,“ zhodnotila Strýcová na svůj návrat, který aspoň na dálku sledovaly i mnohé krajanky na turnaji. Třeba skoro o 20 let mladší Linda Fruhvirtová.

„Je to určitě zajímavé vidět ji znovu na okruhu a s malým dítětem. Není to lehké, protože dítě určitě zabere hodně času,“ okomentovala Linda Fruhvirtová návrat Barbory Strýcové, která se na turnaji představí ještě v deblu, se svou někdejší spoluhráčkou Hsieh Su-Wei z Tchajwanu.

Návrat má @BaraStrycova za sebou, snad to moc nebolelo:) pic.twitter.com/BaSCaE9SYH — Jaroslav Plasil (@JaroslavPlasil) April 25, 2023