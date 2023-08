‚Kousala jsem se do rtů.‘ Strýcovou rozlučka v Praze dojala, v New Yorku bude hrát s českou parťačkou

Poslední zápas na českém území. Už jste to stihla emočně zpracovat?

Těch emocí je hrozně moc. První emoce po nepodařeném zápase, to nebylo ono, ale ty dobré emoce na kurtu, loučení, syn a moje rodina, to bylo mnohem lepší. Takový ale sport je a někdy to prostě nevyjde.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co říkala Barbora Strýcová po svém posledním zápase před českým publikem

Pořadatelé vám připravili video, kde byly vzpomínky na vaše úspěchy. Jak se vám na to koukalo?

Musím říct, že jsem plakala, hrozně jsem se snažila, abych nepropukla v pláč. Kousala jsem se do rtů, protože to na mě hodně šlo, ještě jak jsem držela syna. Je hrozně hezké od pořadatelů, že připravili takové překvapení.

Čeká vás ještě rozlučkové US Open. Jak se na něj těšíte a kdy se dostanete do Spojených států?

Nechci být smutná, jsou jiné věci, ze kterých bych mohla být smutná, ale tohle rozhodně není. Chci si těch pár týdnů ještě užívat, hlavně to US Open. Odletím asi 21. srpna a budu hrát jen na US Open, žádné turnaje předtím.

Prozradíte, s kým budete v deblu hrát?

Nebude to Sie Šu-wej, ale je to Markéta Vondroušová. Hrály jsme spolu na Australian Open, kde jsme byly v semifinále a tam jsme se domlouvaly dva dny předem a hrály jsme strašně dobře. Já se na to strašně těším, protože je to hezký příběh, ona je vítězka Wimbledonu v singlu, já v deblu a hrajeme spolu poslední turnaj. Moc se na to těším a jsem vděčná, že spolu budeme hrát.

Když byste vyjmenovala tři věci, které vám zůstanou v paměti?

Wimbledon 2023, Wimbledon 2019, singl, debl. Můj první vyhraný WTA turnaj, medaile v Riu, Fed Cup v roce 2018, kdy jsem asi po třech hodinách vyhrála proti Američankám singla. Nejsou to jen tři věci, ono jich je hrozně moc, které mám v hlavě.