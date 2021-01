Pro sportovce je těžké po čtrnácti dnech vyjít a hned hrát největší turnaj, říká z karantény Strýcová

Poprvé v kariéře bude před svým úvodním zápasem v Austrálii dostatečně aklimatizovaná, ale také do něj nastoupí bez pořádného tréninku. Tenistka Barbora Strýcová nemůže čtrnáct dní opustit hotelový pokoj, protože tak jako zhruba stovka dalších hráčů cestovala s člověkem, který měl po příletu do Melbourne pozitivní test na koronavirus. Od zpravodaje z místa Melbourne 8:10 18. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Barbora Strýcová | Zdroj: Profimedia

Jaká byla cesta do Melbourne?

Cesta byla v pohodě, všechno bylo skvěle zařízené. Přiletěli jsme i na jiné letiště, abychom se s nikým nestýkali a už tam na nás čekal tým z ministerstva zdravotnictví. Všichni jsme byli hned po příletu otestovaní, kdy k nám v prvních pár hodinách přišli komisaři a otestovali nás na pokoji. Potom jsme čekali na výsledky, ale během toho jsem se dozvěděla, že naše letadlo mělo jeden pozitivní případ, tím pádem musíme být ve čtrnáctidenní karanténě.

Překvapilo vás to, že skončíte v izolaci bez možnosti opouštět hotelový pokoj, když byla letadla zaplněná jen z jedné pětiny, aby cestující neseděli blízko sebe?

To pravidlo jsme úplně nevěděli nebo nebylo asi správně komunikované, abychom ho pochopili, protože jsme si mysleli, že když byly v letadle takové sekce, tak že to takhle nebude. Je to ale spíš o tom, že tady nemá poslední slovo Tenis Australia, ale australské ministerstvo zdravotnictví a jeho úředníci. Oni to můžou změnit ze dne na den a tohle pravidlo změnili, když tam byl jeden pozitivní, a to ani nebyl hráč.

Jsou to jejich pravidla, na druhou stranu byli pět měsíců v úplném lockdownu, takže z jejich stranu chápu, že se bojí, abychom jim sem nic nepřitáhli. Tomu rozumím, ale pro nás jako pro sportovce, atlety, je to těžké po čtrnácti dnech vyjít a hrát největší turnaj, co máme a být v nejlepší formě. To prostě nebudu, ale kdo ví, nemůžu propadat panice. Tenis hraju hrozně dlouho a za tu dobu ho hrát nezapomenu.

Jak se může člověk udržet ve formě na hotelovém pokoji, tak aby mohl konkurovat tenistům, kteří neměli smůlu na špatný let a mohou každý den ze čtrnáctidenní karantény jezdit na tréninky? Na sociálních sítích jste se pochlubila videem, na kterém si sestavujete rotoped.

Forma se vůbec udržet nedá. Důležité je, udržet se alespoň trochu v kondici a každý den něco dělat, protože ležet čtrnáct dnů se nedá. Dostala jsem právě kolo, ale musela jsem si ho sama sestavit, takže jsem aspoň měla co dělat.

I guess I found my post tennis career job. Anyone in need of my services? We can make it happen after these 14 days. #engineerBee pic.twitter.com/TdgshvnOIq — Barbora Strycova (@BaraStrycova) January 17, 2021

Je důležité si naplánovat den, takže mám naplánován na ráno nějaký trénink, pak si dám oběd, pak se koukám na nějaké seriály, filmy, čtu si, píšu si a takové věci. Odpoledne si udělám ještě jeden trénink, ať mám dva za den. Pak ten den už uteče, přijde jet lag, usnu a snažím se to brát tak, jak to je. Každopádně to bude poprvé, kdy budu mít správný časový posun a budu připravená aspoň takhle.

Dáváte si nějakou naději, že se třeba pravidla přísné izolace ještě změní? A věříte tomu, že po karanténě zažijete normální turnaje s fanoušky a volným pohybem?

Nezbývá mi nic jiného, než věřit, že po čtrnácti dnech půjdeme ven a budeme se moct normálně pohybovat, kde budeme chtít. To je to, co mě drží nejvíce nad vodou.

Kdyby se stalo, že můžeme ven dříve, tak budu samozřejmě ráda a šťastná, ale příliš tomu nevěřím. V hlavě mám nastaveno, že 30. ledna odsud z tohoto pokoje odejdu. Hlavně doufám, že budeme všichni pořád negativní, jak jsme doteď, a vydrží to celou dobu, protože pak bychom možná měli větší šanci dostat se z karantény dříve.