‚Budu se snažit chytit všechny zajíce.‘ Strýcová chce vyhrát grandslam a stát se světovou jedničkou

Životní zápas čeká Barboru Strýcovou v sobotu v londýnském All England Clubu. Pokud uspěje se svou spoluhráčkou Sie Šu-wej ve finále ženské čtyřhry, získá svůj první grandslam a stane se deblovou světovou jedničkou. „Nechci na to myslet. Chci jít na kurt a pokusit se ze sebe dostat nejlepší výkon," řekla česká tenistka Radiožurnálu. Londýn 21:31 12. července 2019

Jak jste se dostala po tom těžkém zápase se Serenou Williamsovou zase do takové pohody.

Po tom zápase jsem se samozřejmě cítila dost unaveně a celkem mě bolela i ta noha, ale udělala jsem pro regeneraci všechno, co se dalo. Hodně mi pomohli fyzioterapeuti a dneska jsem se cítila na kurtu fajn. Byla jsem docela i překvapená, že únava nebyla tak velká.

Vypadalo to, že jste se tím zápasem prosmály, pořád jste byly na pozitivní vlně.

To je důležité v takových zápasech. I v těžkých momentech je dobré mít dobrou náladu, což se nám dneska povedlo.

Sie Šu-wej vás dvakrát nastřelila. Jednou do boty a pak ještě při mečbolu, což bylo asi nepříjemnější.

Byla jsem spíš v šoku, než aby mě to bolelo. To se v zápasech stává, zejména v deblu. Snažila jsem se zkoncentrovat na další balón, ale Šu-wej pak skvěle servírovala do zápasu, takže to bylo v pohodě.

Říká se, že se nedají honit dva zajíci najednou, ale teď vám nic jiného nezbyde. Pokud v sobotu vyhrajete, získáte svůj první grandslam a navíc budete deblová světová jednička.

Zítra se budu snažit chytit všechny zajíce. Lidé asi budou říkat, že je to pro mě nejdůležitější zápas v kariéře, ale takhle na to myslet nechci. Chci jít na kurt a pokusit se ze sebe dostat nejlepší výkon. I kdyby to pak nevyšlo, tak abych si mohla říct, že jsem tam nechala všechno.

Finále už vám párkrát smolně uteklo, věřila jste, že už to tentokrát klapne?

Myslela jsem na to, protože v semifinále už jsem byla asi čtyřikrát. Nejblíž byl postup asi na Australian Open s Markétou Vondroušovou. Hrozně jsem si přála, aby to už vyšlo. A jsem ráda, že je to právě tady, protože Wimbledon je můj nejoblíbenější turnaj. Věřila jsem v to, měla jsem takový pocit.

Jak se to pozná?

Věřím své parťačce, která hrála výborný zápas. V určitých momentech se to projeví, že tam padne nějaký balón navíc.