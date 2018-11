Když se dozpívala hymna, plakala jsem, přiznala Strýcová. Pak poslala Češky do vedení

Barbora Strýcová nastoupila do úvodního zápasu fedcupového finále proti o 12 let mladší Američance Sofii Keninové. I přes prohraný první set utkání otočila. Poslala tak český tým do vedení 1:0 na zápasy. Toto vedení ještě navýšila Kateřina Siniaková, která uspěla v zápase s Alison Riskeovou. Praha 21:35 10. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Barbora Strýcová po vítězném zápase se Sofií Keninovou | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

Nebyl to nakonec o trochu těžší zápas, než jste čekala? Přeci jen jste na kurtu strávila více než dvě hodiny.

Ne, nebyl. Já jsem čekala, že ten zápas bude ohromně těžký. Sofia Keninová je nová mladá hráčka, která umí hrát tenis výborně. Věděla jsem, že ten zápas nebude vůbec jednoduchý a že se budeme rvát o každý balón, což odpovídalo tomu skóre. Jsem strašně ráda, že jsem ten zápas vyhrála.

Sofii Keninové je teprve 19 let, ve středu bude mít dvacáté narozeniny. Přesto to vypadalo, že před tím velkým kotlem ve vyprodané hale, příliš nervózní nebyla. Jak jste byla nervózní vy?

Já jsem rozhodně nervózní byla. Bylo to také spojené s tím, že to může být můj poslední zápas. Když se dozpívala hymna, tak jsem trochu plakala. Byly to všechny emoce v jednom. Keninová vůbec nervózně nevypadala, z čehož jsem byla překvapená. Je o dvanáct let mladší a prostě si za tím šla. Je to Američanka, takže se to dalo čekat.

Vy jste se v prvním setu hodně bavila s rozhodčí. Několikrát jste cítila křivdu. Např. při dvojdopadu, který byl zahlášený neoprávněně. Stejně tak jste diskutovala s rozhodčí, která Vám zahlásila chybu nohou za stavu 4:5 při Vašem podání v tiebreaku. Pomohlo Vám v tu chvíli se z nervozity dostat tím, že jste myslela na něco jiného?

Nemyslím si, že by mi zrovna tohle pomohlo. Spíše mi v uvozovkách pomohlo, že jsem prohrála ten první set. Mohla jsem více pracovat na nohách a začala jsem i více švihat, což je paradox. U té chyby nohou jsem trošku křivdu cítila. Říkala jsem si, jak za tohoto stavu může někdo zahlásit chybu nohou. Ale asi ho tam viděla a byl tam. V tom momentu mi to ale celkem dost uškodilo, protože Keninová zkazila return a bylo by to 5:5 a jelikož jsem ten další míček vyhrála, tak by ten setball byl pro mě. To už je ale kdyby, takže je to jedno.

Sofia Keninová je nadějnou americkou tenistkou, čím byla nebezpečná?

Vším, já jsem si to všechno musela vyhrát sama. Musela jsem jezdit a hrozně variovat hru, protože ona hraje v podstatě takovou zeď. Hraje balóny velmi dlouze a je nepříjemná z obou stran. Musela jsem proto hodně vymýšlet a držet se taktiky, kterou mi dali trenéři. Myslím si, že pokud bude Keninová takhle pokračovat, tak bude velmi dobrá.