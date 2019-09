Po euforii ve Wimbledonu zklamání na US Open. ‚Sen jsem si už splnila, jsem ale naštvaná,‘ říká Strýcová

Tři úspěšné grandslamy v řadě teď vystřídal jeden slabší. Na US Open se českým singlistkám příliš nedařilo a v New Yorku dohrála i poslední česká žena v soutěži deblistek Barbora Strýcová. Právě ona by mohla prožívat největší proměnu nálady oproti minulému období. Vždyť letošní Wimbledon byl nejvydařenějším turnajem v její kariéře. New York 9:50 3. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Barbora Strýcová na letošním US Open | Zdroj: Reuters

„Je to náročné na psychiku, protože jste v euforii, ale za měsíc je další turnaj, který opouštíte s tím, že to mohlo být lepší. Za sebe můžu říct, že jsem si svůj sen splnila a co už se mi povede teď, už je jen bonus,“ řekla Radiožurnálu Barbora Strýcová po porážce s lotyšsko-ukrajinskou dvojicí Ostapenková-Kičenoková v boji o postup do čtvrtfinále ženské čtyřhry.

„Nechci ale říkat, že je OK tady prohrát, jsem naštvaná na spoustu věcí, které jsem mohla udělat lépe, ale žene mě dopředu to, že vím, že to pořád mám a že ještě můžu pořád hrát dobře,“ dodala Strýcová.

Na utkání kvůli dešti čekaly dlouho, sotva začaly, musela si spoluhráčka Sie Šu-wej nechat ošetřit svalové zranění. Ale toto prý rozhodně nebyly důvody, proč česko-tchajwanské dvojici zápas nevyšel: „Myslím, že nás v podstatě úplně přehrály,“ přiznala Barbora Strýcová.

Jen měsíc a půl zpátky dosáhla ve Wimbledonu na semifinále singlu, v deblu se stala poprvé v kariéře deblovou šampionkou a zároveň i světovou jedničkou.

Tou může za jistých okolností zůstat i po nepovedeném vystoupení na US Open, ze kterého si ale minimálně jednu dobrou zprávu odnese. Ještě než nastoupila k zápasu třetího kola, dostala od ženské tenisové asociace WTA oficiální potvrzení, že má společně s Sie Šu-wej jako první pár jistou účast na Turnaji mistryň pro osm nejlepších dvojic sezóny.

„Když jsme spolu začaly hrát, tak to byl náš cíl. Mám z toho velkou radost,“ zaradovala se Strýcová na US Open aspoň v tomto případě.

WTA čtyřhra (ženy) | 35. týden 2019 Jméno Národnost Turnajů Bodů 1. Barbora Strýcová Česká rep. 18 8270 2. Kristina Mladenovicová Francie 15 8040 3. Tímea Babosová Maďarsko 15 7840 4. Kateřina Siniaková Česká rep. 17 6035 5. Su-wej Sie Tchaj-wan 18 5755 6. Barbora Krejčíková Česká rep. 14 5620 7. Elise Mertensová Belgie 14 5615 8. Demi Schuursová Nizozemsko 22 5105 9. Ashleigh Bartyová Austrálie 12 5085 10. Šuaj Čang Čína 20 5075