Při zápasech reportéři často žasnou, co všechno Barbora Strýcová doběhne, ale zřejmě trochu zpomalenější pohyby by pak sledovali v domě, ve kterém během turnaje 33letá česká tenistka bydlí.

Strýcová má ve Wimbledonu nabitý program. Při cestě po schodech odpočívá v mezipatře

„Ráno bude bolavé. Stejně jako bylo to dnešní a včerejší. Pro své tělo jsem ale udělala vše, co jsem mohla. Dobře se najím a den volna mi určitě pomůže,“ přiznává pro Radiožurnál Barbora Strýcová, která má ještě ke všemu smůlu, že jsou v domě schody a není jich zrovna málo.

„Já bydlím navíc úplně nahoře. Vždy když si něco zapomenu, tak bych nejraději stříhala, kdo tam půjde. Je to opravdu náročné, ale vždy v mezipatře si odpočinu,“ říká s úsměvem Strýcová.

Pro Barboru Strýcovou je příjemné, že může při odpočívání přemýšlet o dalších zápasech na turnaji. A třeba i o tom, že se i na sklonku kariéry může zlepšovat.

„Je to takové motivační. Když tam tu motivaci mám, pomáhá mi to vyburcovat se k nějakému výkonu,“ těší Barboru Strýcovou, která se bude během takzvaného šíleného pondělí, kdy se ve Wimbledonu hrají všechny osmifinálové duely, pokoušet o vyrovnání svého nejlepšího grandslamového výsledku - čtvrtfinále z roku 2014.

„Hlavou jsem si projížděla všechny zápasy, koho všeho jsem tady porazila. Tyhle vzpomínky ve mně vždy zůstanou a je to dobré vzpomínat. Jsou to pozitivní věci. Pomáhá mi to,“ líčí Barbora Strýcová, i to, že v posledních letech skoro na každém turnaji přemýšlí, jestli se na něj podívá i příště. Takže i proto si zápasů možná váží víc než dřív.

„Užívám si to, co to jde,“ řekla Barbora Strýcová, která si po výhře nad nizozemskou favoritkou Bertensovou zahraje v osmifinále singlu s tenistkou podobně znějícího jména - Belgičankou Elise Mertensovou. Petru Kvitovou čeká duel s domácí Britkou Johannou Kontaovou, Karolíny Plíšková a Muchová nastoupí proti sobě.