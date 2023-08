Šel si koupit kafe, tak jsme ho odchytli, říká Strýcová o fotce s legendou NBA. Poslední zápas si užila

Před zápasem se bála výprasku, přece jen se necítila před posledním turnajem kariéry ideálně, ale nakonec byla se svým posledním singlovým duelem spokojená.

„Říkala jsem si, že to bude úplně tragédie, že sotva uhraju dva gemy v každém setu,“ sdělila své předzápasové obavy Radiožurnálu Sport Strýcová.

Gemů bylo víc a nebýt některých nešťastných rozhodnutí na kurtu, mohlo to být třeba ještě lepší. Ale i tak Barbora Strýcová říká: „Strašně jsem si to užívala, je to blbé takhle říct, když jsem prohrála.“

A Barboru Strýcovou těší i to, že si dokázala udržet celkem optimistickou náladu.

„Nechtěla jsem se dostat do breku, že to je konec. Chtěla jsem být pořád veselá a nebýt emočně ubrečená. Tak moc jsem se na to těšila,“ popisovala Barbora Strýcová, kterou těšila i podpora známých včetně wimbledonské šampionky Markéty Vondroušové, která se i dlouho po svém singlovém zápase přišla podívat přímo do hlediště.

„Jak tam přišla Maky, celý zápas tam byla, to bylo prostě krásné,“ komentovala svůj zápas rodačka z Plzně.

Setkání s legendou

Právě s Markétou Vondroušovou bude hrát Barbora Strýcová na US Open ženskou čtyřhru, přihlášená je také do mixu, ale bez ohledu na výsledky, jednu výraznou památku na závěrečný turnaj kariéry si z New Yorku odveze.

Z krátkého setkání s jedním z nejslavnějších basketbalistů všech dob Shaquillem O’Nealem, kterého kvůli malému synovi Vincentovi poprosila o společnou fotku.

„On si šel koupit kafe, tak jsme ho odchytli. Samozřejmě Víňa, ten se smál, sahal na něj, já jsem na něj koukala a to nebylo možné, co je to za horu chlapa. To prostě nejde, on má 216 centimetrů! Já jsem mu byla pod kolena. Kdybych neměla Vincetna, aby měl památku, v životě to neudělám,“ podělila se Barbora Strýcová o svůj výjimečný zážitek při svém posledním turnaji kariéry.