Strýcová po semifinále: Sereniny míče přicházely tak rychle. Chtěla jsem hrát kraťasy, ale nešlo to

Byl to zatím největší zápas v kariéře Barbory Strýcové, ale trval jen krátce a jeho výsledek českou tenistku nepotěšil. Strýcová podlehla v semifinále ženské dvouhry Wimbledonu Američance Sererně Williamsové za necelou hodinu - 1:6 a 2:6. Londýn 21:22 11. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tenistka Barbora Strýcová na wimbledonské finále v ženské dvouhře nedosáhla | Foto: Carl Recine | Zdroj: Reuters

Box v hledišti centrálního stadionu měla při největším zápase kariéry plný svých blízkých, ale svůj nejlepší tenis před nimi nehrála. Slavná soupeřka jí to až na malé výjimky nedovolila.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Co říká po prohraném wimbledonském semifinále Barbora Strýcová na svůj výkon, si poslechněte v reportáži Jaroslava Plašila

„Necítila jsem se tak, jako ty předchozí zápasy, že mě ta soupeřka něčím může pustit do hry, protože ta šance tam v podstatě žádná, nějak obrovská nebyla. Výkon, co předvedla, byl, si myslím, jednoznačně nejlepší ze všech zápasů, co tady hrála,“ přiznala na Radiožurnálu tenistka, která snad jen v úvodu druhé sady cítila, že se jí daří být v zápase a držet s velkou favoritkou krok.

Za stavu 2:2 to tak jistě vnímali i fanoušci, kteří v tu chvíli snad nejhlasitější podporovali českou tenistku, která odvracela brejkovou šanci favoritky. A po výtečném servisu, ale následné chybě při pokusu zkrátit hru Barboru Strýcovou z hlediště litovali.

Může být světovou jedničkou

„Lidi byli skvělí, bylo to prostě úžasné. Akorát že jsem tam hrála, myslím, kraťas a její balóny přicházely tak rychle, že jsem ty kraťasy chtěla hrát, ale bylo to strašně moc těžké a zkrátit hru z takových rychlých míčů – hrála jsem čtyři a čtyři byly do sítě. To byla škoda,“ hodnotí Strýcová.

Tenistka Strýcová podlehla v semifinále Wimbledonu Sereně Williamsové jasně 2:0 na sety Číst článek

Právě v tu chvíli bylo zřejmé, že už si Serena Williamsová nenechá utéct postup do finále, ve kterém bude v souboji proti Rumunce Simoně Halepové usilovat o rekordní čtyřiadvacátý titul v ženské dvouhře.

Ale Barbora Strýcová má před sebou ještě také jeden velký cíl na turnaji. Pokud by ovládla čtyřhru - a chybí jí k tomu dvě výhry -, může se stát světovou jedničkou mezi deblistkami.

Blíží se konec kariéry?

„To je obrovská motivace, ale snažím se na to nějak nemyslet. Ale spíš chci, abych byla fit, co to půjde, protože tělo začínám cítit a zápas bude hrozně těžký a dost důležitý a chci tam co nejvíc pomoc mé parťačce. Takže nemám to úplně v hlavě, že by mě to nějak ovlivňovalo. Vím, že to tak je, ale neřeším to,“ řekla Barbora Strýcová, která ať už dopadne závěr soutěže deblistek jakkoli, bude opouštět Londýn s životním výsledkem.

Úspěšná juniorka dozrála až po třicítce. Tenistka Strýcová zkrotila emoce a píše svůj příběh Číst článek

„Odnesu si z tohoto celého turnaje spoustu pozitivních věcí a spoustu věcí, které jsem se během těchto zápasů snažila dělat, a pomáhali mi mentálně. A to je, že jsem dokázala překonat samu sebe ve chvílích, kdy jsem si dřív říkala, že už dál to nejde,“ těší Barboru Strýcovou, která si díky životnímu singlovému výsledku z Wimbledonu výrazně vylepší žebříčkové postavení a také si zajistí dlouhodobější účast na některých velkých turnajích.

Už dříve přiznala, že se bude na konci roku rozhodovat, jestli bude i dál pokračovat v kariéře. A právě umístění v žebříčku a forma mohou mít při zvažování pro a proti zásadní vliv.

„Když sama budu cítit, že třeba už to nějak nejde, tak si myslím, že už to nemá cenu. Chci to dojet na plný plyn, jak to nejlépe půjde, a pak se uvidí. Takhle bych si to chtěla naplánovat a představit,“ přiznala třiatřicetiletá semifinalistka ženské dvouhry Wimbledonu Barbora Strýcová,