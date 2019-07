Strýcová: Je to něco nepopsatelně krásného, když se podíváte na žebříček a nikdo nad vámi není

Výš už se tenistka Barbora Strýcová dostat nemohla. Jako deblistka a ani jako turistka v její oblíbené Praze. Čerstvá vítězka Wimbledonu a nová světová jednička ve čtyřhře si po návratu z Londýna, kde postoupila i do semifinále singlu, přivítala s novináři v horním patře Žižkovského vysílače. Praha 17:07 16. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tenistka Barbora Strýcová pózuje s pohárem pro vítězku čtyřhry ve Wimbledonu | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

„Bojím se výšek. Třeba na plzeňskou věž jsem v životě nedošla, protože se mi udělalo zle, takže jsem se v půlce zastavila a šla jsem zpátky dolů. Takže výšek se bojím dost. Nejdu moc k tomu oknu,“ řekla Radiožurnálu Strýcová.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Tenistka Barbora Strýcová se vrátila po úspěšném Wimbledonu do Česka. Jak hodnotí celý turnaj, si poslechněte v reportáži Marka Augustina

Panaroma hlavního města Barbora Strýcová oželela a jak sama přiznala, nejhezčí pohled je pro ní teď stejně na mobilní telefon, tedy pokud na něm má rozkliknutý světový žebříček ženského deblu.

„Našla jsem si to dnes ráno, když jsem se probudila. Je to hezké. Je to něco nepopsatelně krásného, když se podíváte na žebříček a nad vámi nikdo není, že jste dokázala svůj cíl, který jsem si vysnila,“ popsala Strýcová.

A zarputilá tenistka si v Londýně splnila i další velké přání. Společně s deblovou parťačkou Šu-wej z Taiwanu dostala pozvánku na bál wimbledonských šampionů.

„Místnost, ve které se udála ta večeře, byla prostě nádherná. Sdílet s těmi lidmi takové momenty a s lidmi, co něco dokázali, byla pro mě opravdu velká pocta a užívala jsem si to hrozně moc,“ doplnila Strýcová s tím, že sice tančí, ale na bále si nezatančila. „Kdyby hrála nějaká muzika a někdo začal tancovat, tak bych určitě na parket šla. Zatáhla bych asi svého partnera. Ale nikdo netancoval.“

Česká čtyřhra má ve světě zvuk. Strýcová a junioři navázali na úspěchy z minulých let Číst článek

Barboru Strýcovou nevyzvali ani další čeští debloví šampioni, junioři Jiří Lehečka a Jonáš Forejtek. Třeba to plzeňské rodačce vyjde příští rok. Kdy bude končit kariéru, sice zatím netuší, už teď ale už teď ví, že rozhodování bude těžší.

„Konec kariéry se blíží a moc dobře to vím. Jestli to bude po téhle sezoně, to vám teď nemohu říct. Tenhle Wimbledon mě trochu změnil, tady dívání se na to, co chci. Takže teď pokračuji ve své sezoně, dokončím ji a rozhodnutí, jestli budu hrát tenis dál nebo ne, udělám až na konci sezony, protože teď by to všechno bylo moc čerstvé a jednala bych v emocích. A to, jak všichni víme, není dobré,“ smála se Barbora Strýcová po svém životním turnaji, na kterém ukázala, že když emoce drží pod kontrolou, konkurovat může těm nejlepším tenistkám.

WTA čtyřhra (ženy) | 29. týden 2019 Jméno Národnost Turnajů Bodů 1. Barbora Strýcová Česká rep. 20 8500 2. Kristina Mladenovicová Francie 16 8045 3. Tímea Babosová Maďarsko 16 7920 4. Elise Mertensová Belgie 14 6190 5. Su-wej Sie Tchaj-wan 17 5800 6. Ashleigh Bartyová Austrálie 12 5635 7. Demi Schuursová Nizozemsko 23 5420 8. Kateřina Siniaková Česká rep. 16 5320 9. Šuaj Čang Čína 18 5160 10. Gabriela Dabrowská Kanada 22 4855