Berdychův nástupce? Tenisový talent Lehečka došel v Melbourne do čtvrtfinále a čeká ho Davis Cup

Na tenisovém Australian Open se náramně dařilo českým ženám, ale po dlouhé době tam zářili také junioři. Dalibor Svrčina a Jonáš Forejtek vyhráli čtyřhru, v singlu dospěl nejdál Jiří Lehečka. Sedmnáctiletý rodák z Mladé Boleslavi. Díky posledním výkonům si také vysloužil pozvánku do českého daviscupového týmu, který se schází před utkáním s Nizozemskem v Ostravě. Melbourne 8:55 28. ledna 2019

Tvrdé podání, silný forhend, vyšší postava. Pokud bychom hledali nástupce Tomáše Berdycha, Jiří Lehečka by už teď některá kritéria splňoval.

„Já bych ho nejvíce přirovnal určitě k Tomášovi (Berdychovi, pozn.red.). Herním stylem a i vizáží, když se na něj podíváte, tak mají docela podobná stehna a lýtka. Hodně lidí na mě ukazuje, když ho teď tady viděli za ty dva turnaje, že jsou takoví podobní. A i hrou, že je hodně agresivní a dává solidní rány,“ představuje mládežnický trenér Michal Navrátil jednoho ze svých svěřenců.

„Byl to důležitý start do sezony, protože měl Jirka trošku zdravotní problémy. Nějaká infekce se mu dostala do kotníku a ztratili jsme kvůli tomu čtrnáct dní. Ale už je to profesionál, začíná jít tím správným směrem, takže jsme to docela dohnali a šel hrát Traralgon,“ mluví trenér Navrátil o silně obsazeném turnaji, který Jiří Lehečka vyhrál, než se vydal na Australian Open.

„Když jsem se díval na ta jména, co to tam vyhrála, tak to byl Roger Federer, Nick Kyrgios, byla tam velmi zajímavá jména, takže to už beru i trošku jako poctu, že jde vidět, že ti velikáni tyto turnaje hráli a ti, co vyhráli, tak se většinou dostali do stovky a možná i výš,“ hodnotí Michal Navrátil.

„Samozřejmě za všechna vítězství jsem měl radost, ale jedno vítězství asi ve čtvrtfinále proti domácímu Australanovi Hijikatovi. Hráli jsme tři sety skoro tři hodiny a dobře jsem tam zahrál. Kondičně jsem na tom byl výborně, takže vždy tahal za ten delší provaz,“ doplňuje Jiří Lehečka svého kouče.

Rivalita mezi vrstevníky

V kariéře mu hodně pomáhali rodiče, reprezentační plavec a atletická vícebojařka dbali na všestrannost. „Nebylo to, že bych měl od malička jen tenis. Dělal jsem několik sportů, jako plavání, jízdy na kole, běžeckého lyžování, hrál jsem i fotbal. Rodiče nechali volbu na mě a já jsem se rozhodl pro tenis už v útlém věku a jsem za to rád,“ popisuje Jiří Lehečka.

Trénuje v prostějovském centru, i díky dalším juniorským reprezentantům třeba Daliboru Svrčinovi nebo Jonáši Forejtkovi, se dokáže zlepšovat. „Rivalita tam je, ta tam být musí a myslím si, že nám to jen prospívá,“ říká Lehečka.

„Samozřejmě se předhánějí, jsou něco, jako když vezmeme Nadala s Federerem, tak kdyby nebyli oni dva, tak by, podle mě, nedosáhli takových výsledků, jako dosáhli, protože se tahají mezi sebou. Samozřejmě je to zatím na úplné jiné úrovni, ale ta podstata je stejná,“ přidává kouč Navrátil.

A pomáhá i mentální kouč, se kterým Jiří Lehečka spolupracuje. „Jirka je občas takový komplikovanější, v tom smyslu, že se do sebe trošku více uzavře a je takový negativní. Já tomu ze srandy říkám, že má takové démony, takže jsem určitě chtěl, aby si s ním popovídal, aby byl víc pozitivní na kurtu. Jirka je na sebe hodně přísný a dělá si na sebe obrovské nároky a ve hře mu to trošku škodí,“ říká trenér Michal Navrátil, jeho otec a daviscupový kapitán Jaroslav, pozval Jiřího Lehečku poprvé do reprezentačního týmu.

Congratulations to our AGL Loy Yang Traralgon International Boys Champion Jiri Lehecka (Czech Republic) and our Girls Champion Clara Tauson (Denmark)

We would like to acknowledge the support of the Victorian State Government @VicGovAu #SportsCapital @MartinPakulaMP pic.twitter.com/07lmA5FT87 — Traralgon Tennis Ass (@traralgontennis) 18 January 2019