Věřila jsem, že to bude v pohodě, pochvalovala si Vondroušová deblovou souhru se Siniakovou

České tenistky vyhrály svůj úvodní duel na poháru Billie Jean Kingové v Glasgow. Nad Polskem zvítězily 2:1 na zápasy a o postup do semifinále se v pátek utkají s Američankami. Rozhodující bod v prvním utkání ve skupině vybojoval nově sestavený deblový pár. Místo Barbory Krejčíkové, která se těsně před turnajem omluvila, si s Kateřinou Siniakovou zahrála ve dvojici Markéta Vondroušová. Glasgow 9:16 11. listopadu 2022

České tenistky porazily na světovém šampionátu ženských týmu Polsko 2:1 na zápasy, když rozhodující bod vybojoval nově sestavený deblový pár.

„Varianty mohly být všechny, ale kdybych si měl vybrat, kdo by měl hrát, tak by to byla tahle dvojice,“ řekl Radiožurnálu kapitán českého týmu Petr Pála.

Deblové dvojice bývaly silnou disciplínou Petra Pály, vždyť několikrát v éře zmíněného fedcupového kapitána pomohly k titulu, postupu či rozhodujícímu bodu. Jako teď v utkání s Polkami, o což se zasloužily Kateřina Siniaková a Markéta Vondroušová

„Říkala jsem si, že bych si chtěla debla zahrát a rozehrát se s Kačkou, protože jsme spolu ještě nehrály. Nakonec to dopadlo tak, že jsme šly na rozhodující zápas, ale já se cítila fakt dobře od začátku, tak jsem věřila, že to bude v pohodě, hrály jsme dobře a cítila jsem, že je to to dobré,“ vyprávěla Markéta Vondroušová, která svou hrou nemá tak daleko k Barboře Krejčíkové, která se z turnaje na poslední chvíli omluvila.

Pochvala od kapitána

Přestože Vondroušová hraje jinou rukou, než Krejčíková, kapitán Petr Pála k tomu říká. „Markéta teď vyhrála dva turnaje v deblu, umí to, má pro to cit, dobře se hýbe.“

Spokojená s výkonem na kurtu byla i Vondroušová, která se podle svých slov mohla opřít o zkušenosti Siniakové.

„Věděla jsem, že to bude těžké, ale věděla jsme, že mám vedle sebe Kačku, která hraje debly neskutečně, takže jsem si říkala, že se to na kurtu vyvrbí a myslím, že jsme hrály dobře,“ dodala Vondroušová.

„Výkon byl skvělý, dobře se doplňovaly. Musíme si zase sednout, jak na tom kdo je a snažit se odhadnout, koho postaví Američanky,“ hodnotil snažení českého týmu Petr Pála, který teď bude vymýšlet co nejlepší sestavu na Američanky. Do semifinále postoupí vítěz tohoto duelu, který nezačne dřív než v 17.30.