Vůbec jsem nechtěla hrát, říkala Plíšková. Pak ji mrzelo, že duel s Bencicovou nerozhodl třetí set

České tenistky na finále světového šampionátu nedosáhly, kapitán Petr Pála tentokrát nezvolil vítěznou sestavu a Švýcarky rozhodly o postupu už ve dvouhrách.

Rozhodnuto bylo už po singlových zápasech. Karolína Muchová podlehla ve dvou setech Voktoriji Golubicové, Karolína Plíšková olympijské vítězce Belindě Bencicové.

„Jak jsem se cítila blbě celý týden, tak si myslím, že jsem pak odehrála docela dobrý zápas. Samozřejmě škoda a mrzí mě, že jsem se nedostala do toho třetího setu, protože jsme byla lepší, ale bylo to na hraně a hrála jsem riziko. Hrála jsem, řekla bych, dobře,“ říká Plíšková, která měla ze svého výkonu lepší pocit než po prvním zápase. Potěšila ji podpora spoluhráček a celého týmu.

Na kurt nechtěla

Plíšková jít sice hrát nechtěla, ale takové bylo rozhodnutí, protože měla mít největší šanci porazit Bencicovou, a to i s ohledem na to, že ji zdolala na US Open v New Yorku.

Markéta Vondroušová a Kateřina Siniaková, které byly tentokrát připravené do deblového zápasu, už se na kurt nedostaly.

„Fakt jsem dneska vůbec nechtěla hrát a říkala jsem, že Katka s Markétou mají větší šanci, ale tak říkala jsem, že tam půjdu. Není to tak, že bych se Bencicové bála, ale přišlo mi, že hrály lépe. Ony ale nastoupit nechtěly a říkaly, hele my jsme vždycky hrály dobře a vždycky prohrály, tak že mám největší šanci já,“ dodala zklamaná Karolína Plíšková.

„Takhle si myslím, že to byla naše největší šance.“ Zdůvodnil své rozhodnutí kapitán Petr Pála, který pogratuloval Švýcarkám k postupu do finále.