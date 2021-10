Pro mě to bude velká premiéra, těší se Krejčíková před začátkem finále poháru Billie Jean Kingové

Už za tři dny začne v Praze finále Poháru Billie Jean Kingové, dříve známého jako Fed cup. České tenistky se v něm představí hned v pondělí zápasem ve skupině proti Německu. Celý turnaj se odehraje v libeňské hale, kde si svěřenkyně kapitána Petra Pály už osahaly prostředí na prvním tréninku. Praha 12:17 29. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká tenistka Barbora Krejčíková | Foto: TOBY MELVILLE | Zdroj: Reuters

Po dvou a půl letech se české tenistky znovu sešly před týmovou soutěží. Výběr kapitána Petra Pály začal v libeňské hale v Praze přípravu na finálový turnaj Billie Jean King Cup, který začne v pondělí.

Na kurtu se postupně představily Tereza Martincová, Markéta Vondroušová i týmová jednička a vítězka letošního Roland Garros Barbora Krejčíková.

„Bylo to super. Mně se to líbilo, ten povrch je příjemný a myslím, že nám bude sedět. Hodně se těším na příští týden. Sezona byla strašně dlouhá, tohle je asi ta nejlepší část té druhé poloviny. Hrajeme doma, pro mě to bude velká premiéra v téhle hale, takže vyrovnat se s tím vším bude náročné. Připravuji se na to ale delší dobu, tak snad se mi zadaří,“ říká vítězka Roland Garros Radiožurnálu.

Dalšími členkami českého týmu jsou Kateřina Siniaková a Lucie Hradecká. Ve finále Billie Jean King Cupu se představí celkem 12 týmů. Kvůli tomu hráčky nemají na trénink tolik času, jak zmínil kapitán Petr Pála.

„Je to prostě trošku jiné, než to bývalo. Bude to trochu komplikovanější v tom, že jsme to mívali po třech hodinách a dalo se to kombinovat. Teď hodinu a půl, což je hrozně málo.“

Jedničkou Pálova týmu bude Barbora Krejčíková. Ta před začátkem finálového turnaje odpočívala, během sezony zvládla už 59 duelů.

Světová čtyřka prožívá životní sezonu, na kurtu ale v příštím týdnu tlak cítit nebude.

„Určitě tam tlak je, ale snažím si ho nepřipouštět. Tlak tam byl celou sezonu, snažím se s tím vyrovnat a užívat si to. Budeme hrát v Česku, budou tady diváci a budou nám fandit. Hlavně si to sem člověk musí přijít užít a pobavit diváky, to je nejdůležitější,“ těší se Krejčíková.

Český tým vstoupí do finále BJC cupu v pondělí zápasem proti Němkám. Druhými soupeřkami ve skupině budou ve čtvrtek Švýcarky.

Kvůli protiepidemickým opatřením jsou všechny účastnice v tzv. „bublině“ a prakticky mají pohyb omezený jen na halu a hotel.

