‚Nepřekvapilo mě, že Krejčíková vyhrála grandslam.‘ B.J. Kingová si zamilovala nové hvězdy, ale i Prahu

Do Prahy dorazil pohár Billie Jean Kingové, o který budou na začátku listopadu bojovat nejlepší ženské týmy světa. Fanoušci si ho mohou prohlédnout v nákupním centru vedle libeňské haly. Radiožurnál dostal společně s několika dalšími médii z Česka a Francie příležitost se spojit se s legendární americkou tenistkou, po které dostala soutěž navazující na tradice Fed Cupu jméno. Praha 17:13 7. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Billie Jean Kingová předává trofej Emmě Raducanuové, která ovládla US Open | Zdroj: Profimedia

Ve dvouhře ovládla 12 grandslamů, ve čtyřhře přidala dalších 16 a k tomu navrch 11 v mixu. Celkem 39 grandslamovými tituly se může pyšnit žena, po které loni v září přejmenovali tenisový Fed Cup na Pohár Billie Jean Kingové.

Radiožurnál dostal společně s několika dalšími novináři z Česka a Francie příležitost se na dálku spojit s legendární americkou tenistkou.

Vláda dala 65 milionů na finále Poháru B.J. Kingové. ‚Dohoda je de facto hotová,‘ tvrdí šéf tenisového svazu Číst článek

Co říkáte na to, že se finále ženské týmové soutěže B.J. Kingové odehraje v Praze?

Myslím, že je to speciální turnaj a také důležitý, protože se vůbec nemusel konat kvůli covidovým opatřením. Mezinárodní tenisová federace ITF odvádí fantastickou práci, protože už proběhl Davis Cup a my jsme měli to štěstí, že se tenhle turnaj podařilo zorganizovat v Praze. Za to opravdu moc děkuji každému, kdo se na tom v Česku podílel.

Jak významná soutěž to podle vás je?

Víte, já tomu pořád říkám Fed Cup, protože jsem na to zvyklá. Zažila jsem i ten první ročník v roce 1963. Myslím, že jako mají fotbalisté mistrovství světa ve fotbale, tak tohle bude mistrovství světa pro tenistky a stejně tak Davis Cup pro tenisty.

Těšíte se na to, že budete mít příležitost si prohlédnout Prahu?

Ano, je to krásné město a musím říct, že všichni čeští hráči mi vždy říkali, jak je Praha krásná. Když jsem trénovala Martinu Navrátilovou, tak jsme o Česku hodně mluvily.

České tenistky vstoupí do boje o Pohár Billie Jean Kingové duelem s Německem, pak vyzvou Švýcarky Číst článek

Česko už v roce 2017 hostilo premiérový ročník Laver Cupu a teď ho čeká další premiéra světového turnaje. Je tato země speciálním místem pro tenisty?

Je to hodně speciální, kvůli těm hráčům a lidem. Jak se jmenuje ta vaše rychlobruslařská šampionka, Martina...? (Martina Sáblíková - pozn. red.) Tak ta je skvělá.

Už v minulosti jsem se setkala s hodně lidmi z Česka, třeba s Janem Kodešem. V roce 1973 jsme si zatančili na plese po Wimbledonu, který v tom roce vyhrál. Myslím, že fanoušci po celém světě by měli pochopit, že Davis Cup a BJK je jako mistrovství světa v tenise. Je to taky důležité.

Co říkáte na Barboru Krejčíkovou? Překvapilo vás, že vyhrála Roland Garros?

Když ji sledujete, tak to zase takové překvapení nebylo, že vyhrála French Open. Ona hodně klame, protože hraje mnohem lépe, než to na první pohled vypadá. Je opravdu dobrá, inteligentní u výběru místa a když jsem slyšela její příběh, jak ji ovlivnila Jana Novotná, tak mě to dostalo. Prostě za ní přišla, zaklepala na dveře a řekla jí, že potřebuje pomoc. Staly se z nich kamarádky. Jana pak odešla, ale to jsou prostě životní zkušenosti, které vás třeba posunou dál.

Ve finále US Open se utkaly hráčky, kterým nebylo ještě ani 20 let - Kanaďanky Leylah Fernandezová a Emma Raducanuová. Jakým směrem se bude podle vás tenis dál vyvíjet?

Tenis se teď rozvíjí hodně rychle, což je skvělé. Vrátily se třeba drop shoty, občas mezi fanoušky slyšíte ‚dropni ji, dropni ji!‘ Servis má uplně jinou úroveň. Když se díváte na Emmu a Leylu na US Open, tak nikdo v jejich věku ještě nevyhrál deset zápasů v řadě, bez toho, aniž by ztratil set. Emma má skvělou techniku a Leyla taky. Je skvělé, že Leyla Fernandézová bude na turnaji v Praze, protože se těším, až ji uvidím hrát.