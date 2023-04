Kapitán Pála si pochvaluje pestrou hru českých hráček. Do poháru B. J. Kingové vstoupí Vondroušová

České tenistky zatím ani jednou nechyběly na finálovém turnaji Poháru Billie Jean Kingové a v tureckém Beleku budou bojovat o třetí účast v řadě. V kvalifikačním utkání si v pátek a v sobotu zahrají o postup proti Ukrajině. A budou přitom spoléhat na svou nejzkušenější členku sestavy, teprve třiadvacetiletou Markétu Vondroušovou. Belek (Turecko) 14:38 13. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Markéta Vondroušová | Zdroj: Reuters

„Je krásné vidět, že všechny holky, co jsou tady, mají pestrou hru. Bavili jsme se o tom s trenéry, že se člověk opravdu kouká na hezký tenis,“ říká kapitán českých tenistek Petr Pála.

V tureckém Beleku se rozhlíží po kurtu a pochvaluje si, jak pěkný a pestrý tenis všechny jeho svěřenkyně předvádějí. A jistě to platí i pro tu nejzkušenější z nich, přestože zdaleka není nejstarší.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co před zápasy s Ukrajinkami říkají kapitán Petr Pála a česká tenistka Markéta Vondroušová

Markéta Vondroušová debutovala v ženské týmové soutěži v sedmnácti letech. V semifinále v Tampě v roce 2017 tehdy čelila velké fyzické síle, když nastoupila proti obrovití domácí hvězdě Coco Vandewegheové, která v té době prožívala jednu z nejlepších sezon.

Byla to zároveň první a poslední porážka dnes už třiadvacetileté Češky, která tým několikrát vítězně protáhla fedcupovým zápasem. Nyní je zdaleka nejúspěšnější členkou současné sestavy kapitána Pály.

„Poslouchá se to hezky. Doufám, že tady budu mít šanci to předvést. Snad se nám zadaří,“ prohlásila Vondroušová.

„Hovoří za ni výsledky, je to skvělá hráčka. V týmových soutěžích je skvělá. Může hrát klidně i čtyřhru. Přístupem a tím, jak jí to baví, tak je to plusem i pro nové hráčky. Na turnajích je to úplně jiné,“ naráží na výjimečnou bilanci Markéty Vondroušové.

‚Čekali jsme, jak se zranění vyvine.‘ Siniakovou nahradí v Poháru B.J. Kingové sedmnáctiletá Bejlek Číst článek

Česká tenistka od roku 2017 v poháru Billie Jean Kingové nasbírala deset vítězství a je silná jako singlistka i jako deblistka. A cenná i jako levačka, které v minulosti tvořily velkou sílu reprezentačního týmu. „Je to dobré na soupeře, někdy je to horší na trénink,“ usmívá se Pála.

Český šéf střídačky věří, že je Markéta Vondroušová skvěle připravená pro kvalifikační duel s Ukrajinou. „Nemůžu se dočkat, zápas bude určitě těžký, ale uvidíme, jak to dopadne,“ dodává sama hráčka.

Markéta Vondroušová odstartuje duel proti ukrajinské jedničce Martě Kosťukové. Po nich v pátek nastoupí na kurt česká jednička Barbora Krejčíková, která se utká s Katarinou Zavackou. Rozhodl o tom dnešní los v tureckém Beleku, kde se utkání kvůli válce na Ukrajině hraje.

V sobotu nastoupí na antukový kurt nejdříve Kosťuková s Krejčíkovou a po nich Vondroušová proti Zavacké. Do čtyřhry kapitán Petr Pála zatím nahlásil dvojici Karolína Muchová, Linda Nosková. Na ukrajinské straně jsou pro tento duel nominované Ljudmyla Kičenoková a Dajana Jastremská.

Páteční i sobotní program začíná v Beleku v 10 hodin českého času. Živé vstupy ze zápasů českých tenistek uslyšíte na stanici Radiožurnál Sport.

vs BJKC

Páteční singly /zač v 10 českého času/

Marta Kostjuk vs Markéta Vondroušová

Katatyna Zavadska vs Barbara Krejčíková pic.twitter.com/2uMFMecm0Z — Jaroslav Plasil (@JaroslavPlasil) April 13, 2023