Bodově jsem neztratil tolik. Z Austrálie odjíždím zklamaný, ale se vztyčenou hlavou, říká Lehečka

Tenista Jiří Lehečka má za sebou úspěšné australské léto, navzdory brzkému vyřazení na Australian Open, když ve druhém kole podlehl Američanu Michelsenovi 1:3 na sety. Domů se ale bude vracet s premiérovým turnajovým titulem, těší se na domácí daviscupové utkání proti Izraeli v Třinci a nejenom jako zástupce francouzské oděvní značky také vyhlíží olympijské hry v Paříži. Rozhovor Melbourne 22:08 18. ledna 2024

Na minulém zápase jsme mluvili o vašem náročném programu po přesunu z Adelaide po vítězném turnaji, že tady potřebujete střádat energii, nedělat zbytečné věci. Jak do toho zapadaly čtvrteční časté přesuny kvůli dešti?

Paradoxně si myslím, že dneska to nebylo z mé strany úplně o kondici. Já jsem se cítil kondičně skvěle, spíš mi trošku nepomohlo to, že dneska (ve čtvrtek – pozn. red.) nebylo vedro a bylo příjemně, protože vím, že soupeř na tom kondičně není úplně nejlíp.

Nehýbe se jako většina těch top kluků, takže trošku jsem byl smutný z toho, že zrovna nebyl „pařáček“, protože si myslím, že by mi to celkově sedělo víc.

Byly by vyšší odskoky, bylo by to pro něj těžší fyzicky. Takhle jsme třikrát přerušovali, třikrát jsme si mohli odpočinout, takže škoda. Podmínky bohužel hrály jemu do karet. Foukalo a já jsem se s tím nepopasoval tak jako on. Byl v tomhle lepším hráčem.

Potom v posledním setu už trošku přestalo foukat, takže jsem byl schopný dostat se trošku ke hře, kterou jsem předváděl poslední dobou. Hrál jsem už velice slušně, ale on to dohrál jako hráč. Myslím si, že fakt hrál jeden z nejlepších zápasů jeho života. Prostě se nedá nic dělat.

Jak hodnotíte celkově to australské léto s titulem a dvě kola tady na Australian Open?

Po druhé se mi osvědčilo, že v Austrálii se mi hraje dobře. To, že to bohužel tento rok nevyšlo na Australian Open, mě samozřejmě mrzí. O to víc si vážím titulu v Adelaide, odškrtnutý první titul, dobrý body.

Skoro jsem to tady celé obhájil, když počítám body z čtvrtfinále, ale takhle se to brát nedá. Jsem rád, že jsem bodově neztratil tolik. Ano, vypadnu z první třicítky, ale budu plus minus na stejné pozici, na který jsem byl předtím. Kdyby mi tohle někdo řekl před začátkem, před odletem do Austrálie, tak bych to bral a je to pro mě zase dobrá zkušenost.

Czech-tacular



The moment @jirilehecka sealed his maiden ATP title, 4-6 6-4 6-3 over Jack Draper. pic.twitter.com/nA4RoAp7zs — Tennis TV (@TennisTV) January 13, 2024

Rozhodně musím říct, že jak po tenisový, tak po mentální stránce jsem tady předváděl přesně to, co jsme si s týmem řekli. Můžu odjíždět samozřejmě zklamaný z prohry, ale celkově se vztyčenou hlavou.

Teď vás čeká Davis Cup, po dlouhé době se můžete představit domácím fanouškům.

Je to super, zase po strašně dlouhé době, asi po pěti letech, hrajeme Davis Cup v Česku. Je to strašně fajn. Když pominu to, že se nám to neskutečně hodí do kalendáře, že nemusíme letět někam na antuku do Jižní Ameriky nebo na nějaký takovýto šílený výlet, tak je úžasné, že můžeme hrát zase před českými fanoušky.

Doopravdy zase budeme mít šanci trošku Česku ukázat Davis Cup a budeme mít zase domácí prostředí, domácí pohodu a jsem za to rád.

Olympijské hry

Vy máte francouzského oděvního sponzora, jak aktuální to je téma před olympijskými hrami v Paříži?

Tahle značka je hlavním sponzorem celých olympijských her. Budou sponzorovat od rozhodčích po celý francouzský tým. Rozhodně do toho hodně šlapou. Možná jste mě tady byli schopní vidět v tričkách Paříž 2024. Je vidět, že je to pro ně velká priorita a jsou moc rádi, že mají hráče, kteří si tam, doufám, budou moci zahrát.

I tím způsobem, jakým jsem byl vychovaný, tak u nás jakmile je olympiáda, tak neexistuje nic jiného. Vždycky jsme se dívali jenom na olympiádu, televize byla zapnutá od rána do večera, fandili jsme českým sportovcům. Pro mě to byl vždycky sen podívat se na olympiádu.

Nevím, jak se to počítá, jestli už to mám, nebo nemám, ale doufám, že se tam dostanu. Bylo by to něco úžasného a doufám, že se mi třeba podaří něco uhrát.

Kdybyste nedělal tenis, jaký sport si myslíte, že byste mohl na olympiádě dělat?

Úplně nevím co kromě tenisu. Kdybych se mu věnoval, tak musím říct, že na plavání jsem měl docela predispozice skrz tátu, který byl v širší reprezentaci, když byl mladší.

On mě od malička učil plavat, takže musím říct, že základy mám fakt slušné, umím všechny styly. Tím, že máme kousek od domu veřejný bazén, kde táta dělával plavčíka, aby Jiřík mohl hrát tenis, tak jsme tam trávili strašně moc času, když jsem byl dítě.

Vždycky jsme tam chodívali plavat a táta mě ze začátku hodně učil, docela i drtil a jsem za to teď strašně rád. Vždycky, když mám čas, i když jsem třeba byl na přípravě na Kanárských ostrovech, tak jsem si skočil odplavat nějaký ten kiláček a je to pro mě strašně relaxující.