Bouzková na Australian Open končí už po prvním kole. Program v Melbourne komplikuje déšť

Tenistka Marie Bouzková dohrála na Australian Open v 1. kole. Šestadvacetiletá rodačka z Prahy nestačila na tvrdých kurtech v Melbourne na nasazenou čtrnáctku Mirru Andrejevovou z Ruska, které podlehla 3:6, 3:6. V úvodní fázi prvního grandslamového turnaje sezony vypadla potřetí za sebou. Aktualizujeme Melbourne (Austrálie) 7:57 12. ledna 2025

Z českých hráček by měla jít do akce v neděli také Linda Nosková, kterou čeká duel s Dánkou Clarou Tausonovou. V mužské části pavouka by měl hrát Tomáš Macháč s Indem Sumitem Nagalem, Jiří Lehečka poté narazí na domácího Australana Li Tua. Program úvodního dne turnaje ale komplikuje déšť.

Dvaačtyřicátá hráčka světa Bouzková podlehla sedmnáctileté Andrejevové za hodinu a 36 minut. Zahrála jen 11 vítězných míčů, ruská soupeřka jich měla 27. Bouzková skončila 1. kole Australian Open popáté z šesti účastí. Na turnaji nastoupí ještě ve čtyřhře po boku Američanky Bethanie Mattekové-Sandsové.

Bouzková sice v úvodu prvního setu smazala manko brejku, od stavu 3:2 ale přišla o zbývající čtyři gamy. Ve druhé sadě Češka brzy prohrávala 0:3. Světovou patnáctku sice poté dvakrát „brejkla“, vždy ale o servis také přišla. Andrejevová, která v Melbourne obhajuje loňské osmifinále, pak ukončila duel prvním využitým mečbolem.

Tenisový grandslamový turnaj Australian Open v Melbourne (tvrdý povrch, dotace 96,5 milionu australských dolarů): Muži: Dvouhra - 1. kolo: Fils (20-Fr.) - Virtanen (Fin.) 3:6, 7:6 (7:4), 6:4, 6:4.

Ženy: Dvouhra - 1. kolo: M. Andrejevová (14-Rus.) - Bouzková (ČR) 6:3, 6:3, Čeng Čchin-wen (5-Čína) - Todoniová (Rum.) 7:6 (7:3), 6:1.