‚Svůj tenis jsem si užívala.‘ Bouzková po vyřazení hodnotí Wimbledon pozitivně, šanci má stále v deblu

Tenistka Marie Bouzková hodnotila své vystoupení ve Wimbledonu navzdory osmifinálové porážce s Markétou Vondroušovou pozitivně. Přestože nasazená dvaatřicítka neobhájila na travnatých dvorcích v All England Clubu loňské čtvrtfinále, věří, že našla po dosavadních kolísavých výkonech herní pohodu. V Londýně chce uspět ještě ve čtyřhře se Španělkou Sarou Sorribesovou. Londýn 22:32 9. července 2023

„Upřímně jsem za tohle vystoupení velice ráda. Byl to pro mě super turnaj a připadalo mi, že jsem se zase našla a užívala si svůj tenis. Nasbírala jsem tu strašně moc zkušeností, jak bych chtěla hrát, a měla jsem z toho radost,“ uvedla Bouzková.

„Minulý rok to bylo trošku jiné, protože jsem předtím měla na antuce dobré výsledky a měla hodně nahráno. Teď je to zase jiná situace, že jsem tu nějaké zápasy vyhrála a vybojovala to svou cestou. Chci na tom stavět dál a držet tuhle úroveň,“ doplnila.

Bouzková vyřadila ve Wimbledonu nejprve švýcarskou kvalifikantku Simonu Waltertovou, poté porazila loučící se Estonku Anett Kontaveitovou a ve 3. kole zdolala i turnajovou pětku Caroline Garciaovou z Francie.

Zastavila ji až krajanka Vondroušová, proti níž sice vyhrála první set 6:2, další ale prohrála 4:6 a 3:6.

„Myslím, že první set mi sedl. Šla jsem si pro míče, ale potom jsem byla trochu pasivní a připadalo, že jsem nechala Maky až moc hrát. Ve druhém setu jsem prohrála game na 2:3 a tam byl možná byl klíč k zápasu. Maky potom hrála o dost líp a šla si pro to víc,“ hodnotila Bouzková, která na rozdíl od loňska získala i body do žebříčku WTA.

Vloni se kvůli absenci ruských a běloruských sportovců neudělovaly. „Hodí se to. Minulý rok to byla unikátní situace a teď je zase vše při starém,“ podotkla.

Po derby hned čtyřhra

Stejně jako v případě Vondroušové i pro Bouzkovou byl zápas s krajankou zvláštní. Obě hráčky se znají řadu let, Vondroušová dokonce připomněla společnou fotku z dětství.

„Myslím, že mi ji Maky minulý rok ukazovala. Je to neskutečné, že se známe tak dlouho. Už jsme také spolu odehrály spoustu zápasů. Je to taková hezká rivalita,“ řekla Bouzková, která však s vrstevnicí na okruhu WTA poslední tři poslední zápasy prohrála.

Po utkání ji čekala ještě čtyřhra se Sorribesovou. Podařilo se jim vyřadit česko-čínský pár Linda Nosková, Wang Si-jü.

„Byla jsem už trošku unavená, ale hraju se svou nejlepší kamarádkou a vždy si to v deblu užíváme. Hrajeme ho pro radost, jsme tam jedna pro druhou, takže to bylo fajn. Jsme ve druhém kole grandslamu a to hrajeme teprve druhé kolo. Super úspěch zatím,“ narážela s úsměvem na program posunutý kvůli dešti.

Po Wimbledonu je čtyřiadvacetiletá tenistka přihlášená do turnaje ve Varšavě, o startu se ale rozhodne po konci grandslamu v Londýně. Na přelomu července a srpna bude obhajovat titul na turnaji WTA v Praze.