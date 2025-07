Byl to asi nejhorší den. Jsem ráda, že mi Taylor pomohla, říká po postupu v ženské čtyřhře Siniaková

Tenistka Kateřina Siniaková má stále šance bojovat ve Wimbledonu o dvě trofeje. Ve čtvrtek v podvečer bude hrát finále smíšené čtyřhry, v pátek pak semifinále ženského deblu. „Trošku mi došla energie, šťáva. Cítila jsem, že jsem pomalejší, že reflexy jsou pomalejší. Myslím si, že to na mě jenom dolehlo, že to určitě bude lepší,“ popsala Siniaková pro Radiožurnál Sport. Od zpravodaje z místa Londýn 23:23 9. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Byl to asi nejhorší den, říká po výhře ve čtyřhře Kateřina Siniaková | Foto: Isabel Infantes | Zdroj: Reuters

Postoupila jste spolu s Američankou Taylor Townsendovou do semifinále díky dvousetové výhře nad maďarsko-brazilskou dvojici Tímea Babosová, Luisa Stefaniová. Jaký to byl zápas?

Myslím si, že určitě náročný – hlavně pro mě. Dneska (ve středu) jsem se cítila unaveně, takže jsem ráda, že tam byla Taylor, že mi pomohla.

Myslím si, že jsme dobře vybojovaly první set. Byla škoda, že jsme zase ztratily náskok, ale myslím si, že jsme hrály dobře. Mám obrovskou radost, že jsme postoupily.

Vy už jste říkala před zápasem, že soupeřky vás trápily v Paříži, kde jste musely otáčet utkání ze stavu 0:1 z prohraného tiebreaku. Zvládly jste to teď lépe také proto, že jste měly s nimi zkušenost?

Určitě jsme věděly, do čeho jdeme. Myslím si, že tráva byla na naší straně, že sedí víc nám, protože to bylo rychlejší než na antuce. Řekla bych, že v Paříži dokonce hrály líp.

Jak to je pomalejší, tak zvládaly víc returnovat (vracet míče), více se s námi dostávaly do hry přes lobby, což na trávě je o hodně těžší podle mě. Takže ano, myslím si, že hrály dobře i v Paříži, i tady, takže jsem hrozně moc ráda, že jsme to zvládly.

Udělala jste radost určitě i krajanovi Tomáši Součkovi, kapitánovi fotbalové reprezentace, který se přišel podívat. Zaznamenala jste ho v hledišti?

Ne, nevěděla jsem, takže doufám, že jsem udělala radost. Samozřejmě mám radost, že postupujeme a doufám, že to ještě nebude konec.

‚Cítila jsem se bez energie‘

Vás ve čtvrtek čeká finále smíšené čtyřhry v páru s Nizozemcem Semem Verbeekem. Jak stíháte překlápět z jedné soutěže na druhou?

Vůbec nevím. Upřímně to byl asi nejhorší den. Opravdu jsem to cítila, že jsem taková bez energie, takže jsem se pořád snažila udržovat, chodit, hodně si dávat gely, magnézia. Doufám, že to bude lepší, že jsem i skončila dřív, takže ležet, pohodička. Doufám, že už to bude lepší.

Takže cítíte, že už vás to dohání?

Ano. Nebudu říkat, že ne. Hraju od úterý nonstop každý den – dobře, i když nehraju singl. Prostě je to znát, musím předvést výkon. Určitě mě to dohnalo. Samozřejmě neměnila bych. Zkusím udělat co nejlepší regeneraci a věřím, že tam zase nechám všechno a bude to v pohodě.

Ale je to tedy jenom únava? Protože váš první singlový zápas bylo těžké překonat pro bolest.

Ne ne, myslím si, že trošku mi došla energie, šťáva. Cítila jsem, že jsem pomalejší, že reflexy jsou pomalejší. Myslím si, že to na mě jenom dolehlo, že to určitě bude lepší.

Premiéra na centrkurtu

Vy už jste zvyklá z grandslamů na druhý týden, ale tady to je nezvyk trošku, že druhý týden a ve dvou soutěžích takhle daleko…

Mám radost. Jsem ráda, že si zahraju finále mixu. Trošku změna konečně a budeme si to chtít užít. Myslím si, že parťák je hodně natěšený, zkusím si to užít s ním. Ať už to dopadne jakkoliv, tak myslím si, že to je povedený turnaj. Snad to spadne na naši stranu.

Bude hrát poprvé na centru, že ano?

Myslím si, že ano. Bude to úplně jiná atmosféra, ale myslím si, že když si to tam půjdeme užít a bude si dělat srandu, bude si to užívat jako doteď, tak to bude v pohodě.

