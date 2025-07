Byla jsem před domácím publikem nervózní. Ale doufám, že fanoušci přijdou znovu, říká Siniaková

„Bylo to super, hrozně moc jsem se těšila. Sice jsem byla nervózní před domácím publikem, ale jsem ráda, jak to dopadlo a těším se na další zápas,“ řekla Siniaková.

Čerstvá vítězka wimbledonské smíšené čtyřhry zvládla duel proti 56. hráčce světa Ruseové za hodinu a 47 minut. Podařilo se jí soupeřce pětkrát vzít podání, sama přišla o servis jen dvakrát. Rumunku porazila i ve druhém vzájemném utkání.

„Bylo to náročné. Povětrnostní podmínky byly znát, trápily jsme se s nadhozem. Nakonec mi to pomohlo víc, ale znám i lepší zápasy. Není vždycky posvícení, ale je to výhra a jsem v dalším kole,“ uvedla Siniaková.

Také devětadvacetiletá rodačka z Hradce Králové si užila domácí atmosféru a podporu. Na turnaji startuje podeváté. Vloni zde triumfovala ve čtyřhře po boku Barbory Krejčíkové.

„Jsem hrozně moc ráda, že diváci přišli. Atmosféra byla skvělá. Hrozně moc děkuju, že fandili a doufám, že přijdou znovu,“ řekla po zápase Siniaková.

V dalším kole se utká s krajankou Dominikou Šalkovou. „Zápas jako zápas. Je to škoda, že je to před domácím publikem, ale alespoň bylo moje přání vyslyšeno pro první kolo. Budu se snažit předvést co nejlepší výkon a lepší z nás vyhraje,“ řekla Siniaková.

Postup dalších pěti Češek

Vítězný vstup do Livesport Prague Open zaznamenala i první nasazená dvacetiletá tenistka Linda Nosková. Po setech 7:6 a 7:6 porazila Anastasii Gasanovovou z Ruska. V dalším kole narazí na o čtyři roky starší Italku Elisabettu Cocciarettovou.

První zápas na turnaji v pražské Stromovce vyhrála i osmnáctiletá Tereza Valentová, která před dvěma dny triumfovala na turnaji v Portu.

Po přesunu na domácí půdu zvládla utkání s Japonkou Aoi Itóovou za necelou hodinu. Soupeřce nedovolila ani jeden game na servisu, proměnila sedm z osmi brejkbolů. V dalším kole narazí na nasazenou dvojku Rebeccu Šramkovou ze Slovenska.

„Bylo to skvělý. Byla jsem trošku nervózní, a když jsem nastupovala na kurt, měla jsem úplně husinu. Strašně jsem se ale na zápas těšila. Diváci vytvořili výbornou atmosféru, takže jsem si to moc užila. Sice to asi nebyl můj nejlepší výkon, ještě s těmi podmínkami to bylo dost těžké, ale jsem ráda, že jsem to takhle zvládla,“ uvedla Valentová.

Výhru zapsala také Šalková, která vyřadila sedmnáctiletou krajanku Lauru Samson. V zápase šestkrát prolomila soupeřčin servis a nemusela litovat ani šesti dvojchyb. V prvním setu dotáhla k vítězství vedení 4:1. Ve druhé sadě sice ztrácela 0:2, brzy ale srovnala a od stavu 2:3 získala zbývající čtyři hry. Utkání zakončila druhým využitým mečbolem.

„Určitě je to hodně nepříjemné, když se hraje proti Češce. Zvláště když je to na domácím turnaji. Byl to těžký zápas, obě jsme se snažily zahrát co nejlépe. Jsem ráda, že jsem to nakonec zvládla a těším se na další zápas,“ řekla Šalková.

České derby ovládla Dominika Šálková pic.twitter.com/zSJHxmYcIx — Livesport Prague Open (@livesportprague) July 22, 2025

Barbora Palicová jako jediná z Češek sehrála v úterý ve Stromovce tříšetovou bitvu, ve které vyřadila Australanku Priscillu Honovu.

„Bylo to hodně emotivní vítězství, protože to je moje první uhrané kolo v hlavní soutěži dvěstěpadesátky. Makala jsem a bojovala až do konce. Hrát na české půdě je to nejlepší, vyhecovalo mě to. A je fajn, že se přišli podívat lidi,“ uvedla Palicová po více než dvouhodinové bitvě.

V dalším českém souboji mezi Lucií Havlíčkovou a Alenou Kováčkovou zvítězila první jmenovaná. Vypracovala si v zápase patnáct brejkbolů, k vítězství jí stačilo proměnit čtyři. První set získala díky obratu ze stavu 2:4 na 7:5. Ve druhé sadě už nenabídla soupeřce ani jeden brejkbol. Příště narazí na nasazenou čtyřku Wang Sin-jü z Číny.