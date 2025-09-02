S Carlosem to letos máme 1:1. Bude to dobrá bitva, slibuje Lehečka před čtvrtfinále s Alcarazem
Tři čeští tenisté ve středu na US Open zabojují o postup do semifinále dvouhry a na všechny čekají hvězdní soupeři. Asi nejtěžšího protivníka bude mít v New Yorku Jiří Lehečka. Utká se totiž s pětinásobným grandslamovým šampionem Carlosem Alcarazem ze Španělska.
Carlos Alcaraz je aktuálně jedna ze dvou největších hvězd mužského tenisu. Společně s Jannikem Sinnerem opanovali všechny letošní grand slamy, Ital triumfoval v Melbourne a ve Wimbledonu, Španěl zase ovládl pařížské Roland Garros.
00:00 / 00:00
Poslechněte si, co říkají čeští tenisté na své čtvrtfinálové soupeře na US Open
„Bude to těžké. Řekl bych, že Carlos s Jannikem, i Novak Djoković jsou nejzkušenější, když se bavíme o grand slamech. Já hrál s Carlosem dvakrát tenhle rok a máme to 1:1. Rozhodně to bude dobrá bitva, dobrý zápas a budu se snažit předvést své maximum, protože proti takovým hráčům ho člověk musí předvést a uvidíme, jak to půjde. Moc se na ten zápas těším,“ řekl Radiožurnálu Sport Lehečka.
Titul na US Open Alcarazovi zatím ve sbírce chybí a jeho další překážkou na cestě za ním bude Jiří Lehečka. Ten se s Alcarazem utká na centrkurtu Arthura Ashe, tedy na dvorci, kde zatím v letošním ročníku US Open neodehrál ani jeden zápas.
O tom, v čem se centrální dvorec liší například od arény Louise Armstronga, přiblížil Lehečkův trenér Michal Navrátil.
„Ten kurt je úplně jiný a paradoxně je nejpomalejší ze všech kurtů tady a hraje to obrovskou roli. Půjdeme se tam rozehrát před zápasem, uděláme maximum proto, abychom vyhráli. Když Jirka předvede to, co předváděl s Etcheverrym, tak si myslím, že určitě na Acalraze má,“ myslí si Navrátil.
‚Blbě jsem došlápla a ztuhly mi záda a zadek.‘ Na čtvrtfinále chce Muchová zregenerovat a nasbírat síly
Číst článek
Velmi zvučnou soupeřku bude mít ve čtvrtfinále US Open také Markéta Vondroušová, tu čeká v duelu o semifinále US Open úřadující šampionka Běloruska Aryna Sabalenková.
Pro českou tenistku půjde po utkáních s Italkou Jasmine Paoliniovou a Elenou Rybakinovou z Kazachstánu o další souboj s velkou ranařkou.
„Já jsem ten typ, který musí přežít ty první rány a pak se snažit něco vymyslet. Tyhle holky se nedají jen tak přebít silou, protože nemám hru takovou, abych se s nimi přestřelovala. Je to o tom, jestli se mi to povede nějak změnit, a samozřejmě o tom, jak kdo servíruje,“ říká Vondroušová.
Papírově „nejschůdnější“ soupeřku má Barbora Krejčíková, kterou tak čeká v New Yorku souboj s třetí Američankou za sebou, tentokrát to bude Jessica Pegulaová.