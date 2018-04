Čekala jsem nějakou zápletku, ale nepřišla, usmívala se po hladké fedcupové výhře Kvitová

Na některé věci se člověk v životě může spolehnout. Jako například na to, že Petra Kvitová vyhraje úvodní zápas Fed Cupu. Docela slušná bilance, co říkáte?

Je to hezké, a kdyby se na to dalo vždycky stoprocentně spolehnout, tak bych to taky brala. Samozřejmě to skóre je moc hezké, jsem na to pyšná a překvapilo mě to. Asi bych měla začínat vždycky.

Váš výkon byl parádní. Jste na něj pyšná?

Jsem pyšná, ale také v rozpacích. Přišlo mi totiž, že začátek zápasu zvládla trochu lépe soupeřka, dobře servírovala a já jsem nemohla trefit return do kurtu, ztratila jsem si podání a pořád jsem se do toho snažila vrátit.

Byly tam gemy, kdy to bylo natěsno, ale pak jsem převzala iniciativu, když jsem ji za stavu 4:3 vzala podání a od té doby jsem byla na takové dobré pohodlné cestě. Přišlo mi, že začala kazit, nedávala tolik returnů a prvních servisů, takže jsem měla příležitost a tak to pokračovalo dál. Čekala jsem nějakou zápletku, nějaký boj, ale nepřišel… nevadí.

Kapitán Petr Pála říkal, že není důležité, jak se budete před zápasem cítit. Důležité bude, jak se budete cítit v zápase. Vy sama jste říkala, že antuka tu klouže... Jste evidentně zápasový typ?

Já myslím, že je to ta lepší varianta, jsem za to ráda. Přeci jen když vím, že v tréninku nehraju moc dobře, tak je to sice psychicky trochu těžké.

Zase ale vím, že v zápase je to jiné a většinou hraju na zápase lépe. Včera (v pátek) na tréninku jsem se cítila lépe, na tu antuku si postupně zvykám.

Hraje se v parádní atmosféře, ale poměrně překvapivě ji tvoří i velká část českých fanoušků. V hledišti je to skoro půl na půl. Byla jste tím mile překvapena?

Byla jsem velice mile překvapena. Fanoušci, kteří sem přijeli, mě osobně moc mile potěšili. Byli hodně slyšet a i díky nim byla atmosféra taková, jaká byla. Když jsme šly s holkama na kurt, tak jsme čekaly, že to bude peklo, ale musím říct, že v Praze je to větší peklo.