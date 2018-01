Čepice, kšilty, čelenky. V Austrálii pálí slunce tak, že někteří tenisté mění zvyky i pokrývky hlavy

Markéta Vondroušová má už teď od sluníčka spálený nos, opalovací krém jí hned steče a pak může zlobit třeba při pevném uchopení rakety.

„Já se namažu, dvakrát se otřu a je to pryč. Na kurtu to potom už nedělám, protože mi to pak hrozně klouže a asi proto jsem spálená,“ popisuje pro Radiožurnál Markéta Vondroušová.

Zřejmě zásadnější než použití opalovacích krémů je rozhodnutí, jestli si vzít kšilt nebo čepici, chránit oči a lépe vidět, hlavně při podání. Přemýšlí o tom všichni tenisté.

V Česku bude noc, ale v Austrálii kolem poledne a podle předpovědi počasí se žádný z nich nevyhne vedru ani ostrému slunci.

„To sluníčko je opravdu nepříjemné. Kšilt očím pomáhá, trochu si odpočinou, ale teď to kvůli tomu na grandslamu nechci měnit. Je to varianta, ale dokud se nebudu cítit vyloženě blbě, tak to asi nebudu vytahovat,“ říká Karolína Plíšková, která dobré podání ke své hře nutně potřebuje.

Zvyk je železná košile

Podobně jako Jiří Veselý, který ale nemyslí, že by si vzal kšiltovku místo oblíbené čelenky.

„Já jsem navyklý na čelenku, takže když před sebou ten kšilt vidím, tak mi to vadí. S čelenkou takhle hraju už deset let, takže jsem si na kšilt odvykl,“ popisuje Veselý.

Třeba Tomáš Berdych dává problému s kšiltovkou ještě jiný rozměr. Zažil období, kdy hrával s ní i bez ní, teď v poslední době si kšilt obrací.

„Změnil jsem to, aby to bylo jinak, aby to nebylo stereotypní. Po těch letech chce mít člověk něco jinak. Musím říct, že až budu hrát v plném slunci, tak to asi využiju, protože to těm očím prostě pomůže,“ vysvětluje Tomáš Berdych.

Jeden z šesti českých tenistů, kteří se budou při ostrém slunci snažit vybojovat postup do třetího kola Australian Open, kde už je ze středečního programu Denisa Allertová.

Do you prefer @denis_shapo with his cap front or backwards?



= back

= front#AusOpen pic.twitter.com/loMKL7T4Fa — #AusOpen (@AustralianOpen) 17 January 2018