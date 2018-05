Z české fotbalové reprezentace vypadli čtyři hráči včetně Vydry. ‚Je to komplikace,‘ říká Jarolím

Z nominace české fotbalové reprezentace před přípravnými zápasy na soustředění v Rakousku proti Austrálii a Nigérii vypadli kvůli zdravotním problémům útočník Matěj Vydra, záložník Jaromír Zmrhal a praví obránci Theodor Gebre Selassie s Pavlem Kadeřábkem. Trenér Karel Jarolím už místo nich v neděli dodatečně povolal čtyři hráče plus další dva navíc. Praha 15:12 28. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér Karel Jarolím | Foto: Michal Krumphanzl | Zdroj: ČTK

„Jarda Zmrhal a Theo mají zraněné koleno, Kadeřábek záda a Vydra tříslo. Věděli jsme, že tam určité problémy byly, protože s kluky jsme byli v kontaktu,“ řekl novinářům na dnešním srazu týmu v Praze Jarolím, který má aktuálně k dispozici 22 jmen.

„Komplikace to je, protože jsme chtěli, aby mužstvo bylo pohromadě. Žádný jiný sraz před zářijovým prvním ostrým zápasem v Lize národů už totiž nemáme. Nechtěli jsme to obměňovat, ale bohužel nám z toho zase důležití hráči vypadli,“ dodal Jarolím.

Český kouč už v neděli dodatečně rozšířil původní nominaci o šest jmen. Premiérovou pozvánku dostal olomoucký obránce Václav Jemelka a tým doplnili také další zadák Vladimír Coufal, středopolaři Michal Trávník, Tomáš Hořava a Jan Sýkora a ofenzivní záložník Josef Šural.

Útočník Derby Vydra, který se s 21 góly stal nejlepším střelcem druhé anglické ligy, kvůli zranění vypadl z nominace národního celku v poslední době už poněkolikáté.

„Vydra už ke konci sezony v Anglii problém měl, že ani tolik nenastupoval. Je to vážnější a je to i možná otázka operace. Já s ním osobně mluvil a říkal, že se ani pořádně nevyspí. Takže nic příjemného to není,“ konstatoval Jarolím. „U Jardy Zmrhala se taky zvažuje, že možná podstoupí operaci. Sice dohrál, ale teď ho to v posledním kole píchlo,“ dodal český kouč.

Zdravotní problémy měl i další útočník Patrik Schick z AS Řím. „Minulý týden dostal injekci do svalu, ale teď jsem s ním mluvil a nepociťuje nic ani při běhání. Takže věřím, že bude v pořádku,“ řekl Jarolím.

Reprezentanti se po dnešním srazu budou v Praze připravovat do středy, kdy zamíří do Rakouska. Tam je čekají dva zápasy s týmy, které na rozdíl od nich postoupily na světový šampionát do Ruska. Češi nejprve 1. června nastoupí proti Austrálii a 6. června budou hrát s Nigérií.