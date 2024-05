Vondroušová se probojovala do osmifinále Roland Garros, pro Bouzkovou turnaj skončil

Čtyřiadvacetiletá Vondroušová se do osmifinále Roland Garros dostala potřetí v kariéře a poprvé od roku 2021. Proti Paquetové, která ve 2. kole vyřadila Kateřinu Siniakovou, zahrála 18 vítězných míčů a udělala jen 14 nevynucených chyb.

S Danilovičovou se utká letos podruhé, na začátku roku ji porazila v United Cupu smíšených týmů 6:1, 3:6, 6:3.

Duel Vondroušové s Paquetovou začal kvůli dešti s takřka dvouhodinovým zpožděním. Vítězka loňského Wimbledonu měla zápas převážně ve svých rukou. V prvním setu sebrala soupeřce všechny čtyři hry na servisu a za 33 minut sadu ovládla.

Také na začátku druhého setu získala brejk a vedla 3:0. Koncovku si sice Vondroušová mírně zkomplikovala, v sedmé hře přišla o servis, vzápětí ale získala další brejk a poté využila druhý mečbol.

Bouzková si postupem do 3. kola Roland Garros vylepšila v Paříži maximum, překvapení na úkor trojnásobné vítězky turnaje Šwiatekové se jí ale nepovedlo. Rodačce z Varšavy, která dnes slaví 23. narozeniny, podlehla za hodinu a 35 minut. Čtyřnásobná grandslamová vítězka Šwiateková ji předčila v počtu vítězných míčů 34:17.

Česká tenistka přišla v úvodním setu dvakrát o servis a ztrácela 2:5. Podařilo se jí manko jednoho brejku smazat, favoritka ale nakonec set dopodávala. Ve druhé sadě získala Šwiateková brzy náskok 4:0 a přestože Bouzková odvrátila tři mečboly, ten čtvrtý už Polka využila. Po triumfech na turnajích v Madridu a Římě si připsala 15. vítězství v řadě.

