Můžeme být na sebe pyšné, shodují se české tenistky po výhře nad Američankami. Spokojený byl i kapitán

České tenistky postoupily do semifinále Poháru Billie Jean Kingové. Ve svém posledním utkání ve skupině proti Američankám o tom rozhodly už v úvodních dvouhrách, do kterých kapitán Petr Pála vybral Markétu Vondroušovou a Kateřinu Siniakovou. Vondroušová hladce porazila Danielle Collinsovou, Siniaková pak ve dvou setech zdolala jedničku Spojených států Cori Gauffovou. Glasgow 10:24 12. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Markéta Vondroušová se raduje s realizačním týmem | Zdroj: Reuters

České tenistky postoupily do semifinále Poháru Billie Jean Kingové a v duelu se Spojenými státy o tom rozhodly nečekaně brzy, už po úvodních dvouhrách.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak hodnotily výhru nad Američankami české tenistky Markéta Vondroušová a Kateřina Siniaková

„Bylo to docela těžké, máme tady čtyři super holky, takže jsme se to snažily postavit nejlépe, jak jsme mohly a myslím, že to dopadlo dobře. Ani jedna z nás nečekala, že by to mohlo být po singlech. Katka hrála taky skvěle, ustála to a můžeme na sebe být pyšné,“ komentovala pro Radiožurnál Sport vítězná zápas Vondroušová.

„Určitě jsem ráda, že se mi ten zápas vyvedl, protože jsem byla nervózní a stále jsem si připomínala, že my jsme ty, které vedou 1:0 a to mi hrozně pomohlo. Když jsem pak urvala první set, tak mi to pomohlo o to víc. Byla jsem ráda, že jsem to po těch šancích dokázala urvat a hrála jsem lépe a lépe,“ doplnila Vondroušovou Siniaková.

„Týmová práce. Takhle jsme doufali, že to tak bude probíhat a obě holky zaslouží absolutorium.“ okomentoval výkony českých tenistek v duelu s Američankami Petr Pála.

Kapitán českého týmu bude v sobotu vybírat sestavu na Švýcarsko. Semifinále začne v sobotu po 17. hodině.