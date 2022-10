Unavené, ale šťastné. ‚Náročné zápasy,‘ shodují se po postupu Krejčíková, Muchová i Kvitová

Nejdříve ve středu nastoupila v pravé poledne vítězka předchozího turnaje v Estonsku Barbora Krejčíková a nad nebezpečnou Američankou Shelby Rogersovou vyhrála dvakrát 6:2.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak české tenistky Barbora Krejčíková, Karolína Muchová a Petra Kvitová hodnotily své zápasy

„Ten zápas byl určitě náročný, nebylo to tak jednoduché, jak skóre vypadá. Hodně jsme se tahaly ze začátku, gemy byly vyrovnané a jsem ráda, že příležitosti jsem proměnila a začala ve skóre odskakovat,“ říkala Radiožurnálu vítězka loňského Roland Garros, která se po zranění dostává do skvělé formy.

Podobně je na tom Karolína Muchová, ta zaskočila 15. hráčku světa Brazilku Beatriz Haddadovou Maiovou dvakrát 6:4. I když prohrávala ve druhé sadě už 1:4.

„Měla jsem tam trochu slabší chvilku, spadlo to na mě. Potřebovala jsem se do toho zpátky dostat přes nějakou výměnu a to se podařilo, dobře jsem zareturnovala a už jsem si pak proto šla.“ Obě hráčky postoupily do osmifinále.

Vyčerpaná Kvitová

Už o kolo dále je po výhře nad čtvrtou nasazenou Španělkou Paulou Badosaovou Petra Kvitová. Vyhrála za dvě hodiny 7:6 a 6:4 a obě hráčky předváděly famózní vyčerpávající výměny.

„Celkově byl ten zápas hrozně náročný. Myslím, že ten tiebreak, který jsem zvládla lépe, určitě pomohl, protože hrát tady dnes tři sety s mojí fyzickou kondicí by nebylo úplně dobré a jsem ráda, že jsem to uzavřela ve druhém setu. Moc sil mi nezbývalo, ale zvládla jsem to,“ doplnila Kvitová.

Také ve čtvrtek uvidí diváci v Ostravar Aréně tři zápasy českých tenistek. Karolína Muchová se střetne s Američankou Caty McNallyovou, po ní nastoupí Barbora Krejčíková proti Švýcarce Belindě Bencicové a Tereza Martincová vyzve Estonku Anett Kontaveitovou.