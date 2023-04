Je vidět, že tady jsou na turnaje zvyklí, pochvaluje si kapitán českých tenistek Pála pobyt v Turecku

Pětice českých tenistek se v tureckém Beleku připravuje na kvalifikační utkání Poháru Billie Jean Kingové. Soupeřkami budou hráčky Ukrajiny, které jsou na papíře jako domácí. Kvůli ruské vojenské invazi ale nemohou hrát ve své zemi. A tak si jako místo zápasu vybraly přímořské rekreační středisko nedaleko Antalye. Belek 15:01 10. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Pála | Zdroj: Reuters

Do Beleku jezdí za teplem a přípravou řada fotbalových celků, k tomu spousta rekreantů, takže když tam na jaře roku 2012 vyrazila na kondiční pobyt wimbledonská šampionka Petra Kvitová se skupinou tenistů, tehdejší kondiční kouč Jozef Ivanko musel i hodně improvizovat, aby se mohli všichni věnovat potřebným aktivitám.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak se v Turecku na zápas proti Ukrajině připravují české tenistky pod vedení kapitána Petra Pály

Také teď je podle zpráv od českého týmu z dějiště zápasu v Beleku rušno, ale příjemně. A tenisově rušno hlásí Barbora Krejčíková, žebříčková jednička sestavy kapitána Petra Pály.

„Atmosféra je určitě dobrá, z mého pohledu je tenisová. Máme pokoje hned s výhledem na kurty, ráno slyšíme tenisáky, jak se tady rozehrávají i další,“ pochvaluje si pro Radiožurnál Sport Krejčíková.

„Myslím, že je to velmi fajn, navíc holky jsou v přípravě na antukovou sezonu, takže se nezdržujeme nějakými přejezdy. Je tu všechno, co to má mít, i posilovna. Je vidět, že tady ta organizace je zvyklá na tenisové turnaje. Koukáme přes náš zápasový kurt, kde hrají utkání kluci i holky, to jsou ti, co začínají a sbírají první body. Určitě je to pro ně taky zajímavé podívat se na naše nebo ukrajinské tréninky. Tady mají ještě akademii a je tu opravdu tenisově rušno,“ doplňuje Barboru Krejčíkovou kapitán Petr Pála.

Jako kapitán má v Turecku tahounku fedcupových zápasů posledních let Markétu Vondroušovou, Karolínu Muchovou a také debutantky Lindu Noskovou a Sáru Bejlek, která dorazila dodatečně po turnaji ve Splitu jako náhradnice za zraněnou Kateřinu Siniakovou.

Příprava na antuku

V sestavě jsou tenistky, které rády hrají na antuce. Mohlo by to platit i pro tu v Beleku.

„Zápasový kurt je velice slušný. Jsou tam sice nějaké díry, ale jsme na antuce, nemůže to být všude jako na Roland Garros. Míče hodně letí, docela vysoko to vyskakuje, ale holky si zvyknou. Vzhledem k jejím hrám a k pestrosti hry každé z nich by to mohla být naše výhoda,“ věří Pála.

Z fotografií Českého tenisového svazu vypadá centrální zápasový dvorec mezi hotelovým komplexem, stromy a klubovnou podobně jako třeba hlavní kurt v areálu ve Starých Splavech u České Lípy, jen místo Máchova jezera je v tureckém Beleku moře.

‚Čekali jsme, jak se zranění vyvine.‘ Siniakovou nahradí v Poháru B.J. Kingové sedmnáctiletá Bejlek Číst článek

Díky montované tribuně se do hlediště vejde aspoň stovka lidí, ale není to nic, co by mělo hráčkám překážet v dobrých výkonech a větší scény si teď musí ve skromných podmínkách vybojovat.

„Je to jiný centrkurt, než na co jsme při Fed Cupu zvyklé, ale jde hlavně o to, abychom tu předvedly nejlepší výkon, kvalifikovaly se a potom hrály na opravdových velkých centrkurtech,“ dodává Barbora Krejčíková.

O postup do finálového turnaje budou české tenistky bojovat v pátek a v sobotu, program začíná pokaždé v deset hodin dopoledne českého času.