Kondičně jsem se cítil skvěle, zhodnotil svoji formu Lehečka. Na Davis Cup se podle něj všichni těší

Český tenisový tým odletěl na kvalifikaci Davis Cupu v Portugalsku. V pětičlenné sestavě kapitána Jaroslava Navrátila nechybí ani čtvrtfinalista právě skončeného Australian Open Jiří Lehečka.

„Na utkání se těšíme, určitě nechci říkat, kdo je favoritem, protože domácí jsou na antuce nebezpečným soupeřem. Kluci nehráli na antuce tři měsíce, takže šance bych viděl padesát na padesát. Ale myslím, že máme zkušenější tým, co se týče Davis Cupu,“ popsal Radiožurnálu Sport Jaroslav Navrátil šanci českého týmu, který se bude především opírat o výkony výborně hrajícího Jiřího Lehečky.

Ten bude chtít navázat na výkony z grandslamového Australian Open, na kterém se probojovat až mezi poslední osmičku.

„Díky tomu, jak pracuje a jak se posune, tak výsledky byly očekávané. Těžko někdo mohl vědět, že po těžkém lose v prvním kole, kdy měl Bornu Čoriće, tak vyhraje třikrát 6:3 a pak porazí tak zkušené hráče, jako jsou Cameron Norrie a Félix Auger-Aliassime. Klobouk dolů. Teď bude nejdůležitější, že se posunul dopředu a celá sezona bude o tom, aby na ty výsledky navázal,“ řekl Jaroslav Navrátil k formě Jiřího Lehečky, který má za sebou náročný program.

Příprava se vyplatila

Na Australian Open síly české jedničce nechyběly a v dobrém fyzickém rozpoložení se cítil i před odletem do Portugalska.

„Únava nebyla skoro žádná, ani v Austrálii. Kondičně jsem se cítil skvěle, až jsem z toho byl sám překvapený, protože dohromady s tím, že jsem hrál čtyřhru, tak to nebylo nic jednoduchého a zápasů bylo dost. Na kurtu jsem dohromady strávil skoro 19 hodin. Poučili jsme se z předchozího roku, kde jsem prohrál pětisetový zápas. S kondičním trenérem jsme toho udělali opravdu dost, zlepšili jsme stravu, předzápasovou přípravu,“ popisoval čtvrtfinalista Australian Open Jiří Lehečka změny v tréninku.

Ty ho dostaly na úvod sezony do fyzické pohody. Teď už se ale jedenadvacetiletá česká opora chystá na souboj s Portugalci.

„Všichni se strašně moc těšíme. Vím, že každý, kdo v tomhle týmu je, tak má zkušenosti na to, aby zahrál velice dobrý zápas a i vyhrál. Moc se těšíme a doufám, že to dotáhneme do vítězného konce,“ říká Jiří Lehečka.

Toho v daviscupovém týmu doplní Jiří Macháč, Adam Pavlásek, Jakub Menšík a Vít Kopřiva.