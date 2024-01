Svaz si na dotovanou akci najímal své známé. Zákon neporušil, rozhodl úřad. Co zjišťoval, ale sdělit odmítá

Národní sportovní agentura (NSA) ukončila kontrolu, jak Český tenisový svaz naložil se státní dotací 65 milionů na pořádání finále turnaje Pohár Billie Jean Kingové v roce 2021. Radiožurnál z vyúčtování akce zjistil, že na služby spojené s jejím pořádáním si svaz najímal a platil lidi ze svého vedení nebo s vazbami na něj. Podle kontrolorů NSA ale tenisový svaz při využití dotace neporušil zákon. Praha 5:00 22. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Českého tenisového svazu Ivo Kaderka vystoupil 21. října 2021 v Praze na tiskové konferenci k finálovému turnaji tenisových družstev žen o Pohár Billie Jean Kingové | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

„V kontrolovaných oblastech nebylo zjištěno žádné kontrolní zjištění,“ napsal úředním jazykem bezpečnostní ředitel NSA Michal Strnad na dotaz Radiožurnálu, jak kontrola dopadla.

Z dalších otázek zaslaných podle zákona o svobodném přístupu k informacím odpověděl jen na to, že kontrola byla ukončena loni v listopadu. Na další dotazy – co konkrétně kontroloři prověřovali a jestli se zajímali také o to, koho a proč svaz najímal na organizaci dotované akce – agentura odpovědět odmítla.

Místo odpovědí se totiž nejprve obrátila na tenisový svaz. Ptala se ho, jestli souhlasí, aby na otázky o jeho vlastní kontrole odpověděla, nebo ne. Podle Strnada proto, aby umožnila svazu hájit jeho práva a zájmy.

Svaz agentuře odpověděl, že s poskytnutím informací Radiožurnálu nesouhlasí. Jako důvod uvedl probíhající trestní řízení. Jenže to odstartoval právě tenisový svaz tím, že podal trestní oznámení. A to se navíc netýká kontroly, ale toho, že informace o najímání lidí z vedení svazu a jejich známých se dostaly na veřejnost.

Národní sportovní agentura, jejímiž hlavními úkoly jsou rozdělovat veřejné peníze do sportu a dohlížet na jejich správné využívání, nejprve prodloužila zákonnou 15denní lhůtu na vyřízení žádosti o informace na dvojnásobek a nakonec svazu vyhověla. „Agentura neposkytne požadované informace,“ rozhodl Strnad.

‚Obstrukce a neumětelství‘

Spoluautor informačního zákona a poradce na otevřenost veřejné správy Oldřich Kužílek označil rozhodnutí agentury za „nesprávné“. A její postup ostře zkritizoval. „Postup agentury dělá dojem mixu vědomé obstrukce, účelového hledání zdržovacích praktik a překrucování zákona tak, aby se informace neposkytla bez ohledu na právní stav. A též neumětelství, kdy je vidět, že vyřizující pracovníci zákon neznají,“ sdělil Kužílek.

Po prostudování dokumentů prohlásil, že se NSA ani neměla obracet na svaz s výzvou, zda požadované informace o kontrole poskytnout, protože práva svazu to podle něj neomezovalo. A zamítnutí žádosti považuje také za chybné, protože odpovědi podle něj nemohly zmíněné trestní řízení nijak ohrozit.

Podobný názor má právnička organizace Transparency International Petra Audová. Podle ní měla NSA popsat, jak konkrétně může poskytnutí informace zmařit trestní řízení. „Rozhodně nestačí obecné konstatování, že nějaké trestní řízení související s danou informací probíhá,“ říká Audová.

Radiožurnál oslovil i další instituce, které prověřují nakládání s veřejnými penězi. A zjišťoval, jestli také žádají kontrolované příjemce dotací o souhlas se zveřejněním informací o kontrole. Mluvčí Národního kontrolního úřadu (NKÚ) Hana Kadečková sdělila, že úřad nic takového nedělá. „My jsme podle zákona o NKÚ povinni výsledek kontroly zveřejnit. Bez ohledu na přání kontrolované osoby,“ sdělila Kadečková.

A nedělalo to ani ministerstvo školství, které mělo na starosti rozdělování sportovních dotací a jejich kontrolu před vznikem NSA. „MŠMT výsledky kontroly na vyžádání vždy poskytlo, a pokud to bylo v interních pravidlech, kontrolovaná osoba byla o předání třetí osobě pouze informována,“ sdělila mluvčí resortu Aneta Lednová.



Statisíce pro lidi z vedení

Finálový turnaj Poháru Billie Jean Kingové se měl původně odehrát v Budapešti, jenže Maďarsko ho v květnu 2021 vzdalo kvůli pandemii covidu-19. Český tenisový svaz se pak přihlásil, že ho uspořádá. Odehrál se v Praze od 1. do 6. listopadu 2021.

Bez dotace to ale nešlo. Náklady na organizaci turnaje vyčíslil šéf svazu Ivo Kaderka na 93,3 milionu, když žádal stát o dotaci 65 milionů korun. Zbytek měly pokrýt další příjmy, například výtěžek ze vstupného. Veřejné peníze tedy tvořily dvě třetiny rozpočtu celé akce.



Radiožurnál proto zjišťoval, koho si svaz na organizaci akce najímal. Z vyúčtování, které sám svaz poslal na NSA, Radiožurnál zjistil, že například viceprezident svazu Martin Hynek dostal 130 tisíc za „poskytnutí odborných služeb – zajištění ticketingu“, člen výkonného výboru svazu Pavel Saic dostal 150 tisíc za „organizační služby“.

Čtvrt milionu svaz zaplatil za vedení účetnictví turnaje firmě Star. V ní je předsedkyní představenstva Hana Baierová, jež je zároveň finanční ředitelkou Českého tenisového svazu. Organizaci tréninků na šestidenní akci měla na starosti Kaderkova dcera Sabina Kaderková. Svaz za to podle vyúčtování zaplatil 90 tisíc korun. „Ano, pomáhala jsem při organizaci,“ potvrdila Kaderková. Víc sdělit odmítla.

Dalších 1,7 milionu získaly firmy významného tenisového funkcionáře Vojtěcha Flégla, jenž je členem dozorčí rady svazu a byl ředitelem turnaje.

Radiožurnál všechny zmíněné příjemce peněz oslovil. Na dotazy – co konkrétně při pořádání turnaje odvedli, co znamenaly „odborné“ nebo „organizační“ služby, proč si svaz najal právě je a proč jim zaplatil právě tolik – ale nikdo z nich neodpověděl.

Radiožurnál svá zjištění zveřejnil loni v květnu. Vedení tenisového svazu v říjnovém prohlášením na svém webu potvrdilo, že zmíněným lidem zadalo zakázky spojené s pořádáním akce, když zmínilo finanční ředitelku, viceprezidenta a dceru prezidenta svazu.

„Vykonávali placenou činnost v přípravě a realizaci BJK Cupu,“ stojí v prohlášení. Šéf svazu Ivo Kaderka ani generální sekretář Jakub Fastr na dotazy Radiožurnálu neodpověděli. Místo odpovědí přišlo pouze vyjádření, pod nímž byl podepsaný Český tenisový svaz.

„Vaší cílenou snahou je poškodit a skandalizovat Český tenisový svaz a konkrétní osoby vedení ČTS. Tato vaše cílená a účelová aktivita, spolu se způsobem ‚opatření si podkladů‘ (dle všeho nezákonným způsobem), vzorce vašeho chování, návodný způsob manipulativního tzv. ‚pokládání dotazů‘ atd., nás vede k rozhodnutí neodpovídat vám a nekomunikovat s vámi,“ stálo v reakci svazu.



Kontrola spíše formální



Proč svaz zadával zakázky spojené s pořádáním dotované akce lidem z vlastního vedení a svým známým, zůstává i po kontrole nejasné. Už během ní ale začátkem loňského roku tehdejší mluvčí NSA Jakub Večerka avizoval, že agentura zjišťuje spíše formální náležitosti a nemůže svazům mluvit do toho, koho si najímají.

„Jaké osoby či dodavatele služeb si pořadatelé sportovních akcí najmou, je čistě v jejich kompetenci, my v rámci kontroly zjišťujeme, jestli vykazovaná a fakturovaná činnost skutečně proběhla a je v pořádku vyúčtovaná. Národní sportovní agentura nemá jakoukoliv pravomoc diktovat sportovním organizacím, jaké osoby na kterou činnost najímají,“ řekl.

Národní sportovní agentura byla zřízena v roce 2019, aby přidělování dotací bylo efektivnější a transparentnější. Analytik Transparency International Marek Chromý už dříve Radiožurnálu řekl, že podmínky využití dotace na BJKC byly velmi volné. „Píše se v nich jen to, že svaz má státní peníze užít hospodárně a za ceny v místě a čase obvyklé,“ řekl.

Marek Pavlík z Katedry veřejné ekonomie Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity podotkl, že sportovní prostředí je dlouhodobě netransparentní. „A to přispívá i k řekněme neoptimálnímu využívání dotací nebo i přímo korupci. Několik takových případů už máme z fotbalu,“ říká.

Podle Pavlíka by pomohlo, aby příjemci dotací i ti, kteří je dávají, zveřejňovali detailní informace o příspěvcích a jejich využití. „Skrze transparentnost a laickou veřejnou kontrolu by pak vznikl určitý tlak na prevenci zneužití,“ míní.

Další revize probíhá

Další hospodaření tenisového svazu ale Národní sportovní agentura ještě prověřuje. Reportéři Radiožurnálu totiž získali informace o využívání státních dotací v roce 2021 a 2022.

Například na rok 2021 dostal tenisový svaz od NSA státní dotaci přes 140 milionů korun na podporu tenisu v celém Česku. Skoro třetinu všech peněz, přes 41 milionů, poslal svaz spolku Orel Jednota Praha – Balkán, který za ně měl pořádat tenisové turnaje.

Spolek ovládá Vojtěch Flégl, je jeho starostou a ve vedení navíc sedí jeho příbuzní a známí. Flégl je ale také zároveň členem dozorčí rady Českého tenisového svazu, Rady ČTS a jedním z nejbližších spolupracovníků šéfa svazu Kaderky.

Proč dostal peníze právě tento spolek, Flégl ani Kaderka nevysvětlili a na dotazy Radiožurnálu odmítli odpovědět. Část peněz na pořádání turnajů přitom podle zjištění Radiožurnálu skončila přímo na účtech firem Flégla a jeho manželky.