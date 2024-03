Národní sportovní agentura ukončila kontrolu tenisového svazu a požaduje vrácení dotací

Kontrolu zahájila Národní sportovní agentura v listopadu roku 2022 a v kontrolovaných oblastech financování turnajů byly shledány vážné nedostatky, informuje úřad.

‼️ Národní sportovní agentura ukončila téměř rok a půl trvající kontrolu Českého tenisového svazu zamítnutím zaslaných námitek v plném rozsahu.https://t.co/Ilew9EEE8u — Národní sportovní agentura (@sportagentura) March 8, 2024

Kontrolní protokol byl Českému tenisovému svazu odeslán 1. 2. 2024 a zamítnutím zaslaných námitek v plném rozsahu ukončila Národní sportovní agentura téměř rok a půl trvající kontrolu Českého tenisového svazu.

„Jednoznačně zde musím vyzdvihnout práci oddělení kontroly NSA, které v omezeném počtu úředníků aparátu odhalilo vážná pochybení, která jsou identická s mediálně prezentovanými informacemi o vyšetřování orgánů činných v trestním řízení. Naše kontrolní závěry obdrželo nově pověřené vedení Českého tenisového svazu,“ uvedl předseda NSA v návaznosti na skutečnosti, které se shodují s informacemi Radiožurnálu.

Dotace pro tenisový svaz Policie obvinila celkem pět lidí a stejný počet právnických osob kvůli zneužívání dotací, které stát poskytl Českému tenisovému svazu na podporu sportu. Podle informací Radiožurnálu jsou mezi obviněnými kromě šéfa tenisového svazu Ivo Kaderky a vlivného funkcionáře Vojtěch Flégl také ekonomická ředitelka Hana Baierová, sekretář Jakub Fastr a bývalý tenisový reprezentant a podnikatel Daniel Vacek.

Šebek také výsledky kontroly sdělil dosavadnímu pověřenému předsedovi tenisového svazu Janu Stočesovi. Právě Stočes byl do čela tenisového svazu dosazen poté, co byl minulý týden prezident Ivo Kaderka poslán do vazby.

„O výsledcích kontroly jsem osobně informoval pověřeného předsedu ČTS pana Jana Stočese a v souvislosti s prošetřovanými podezřeními jsem ho požádal, aby ve lhůtě 30 dnů předložil NSA návrh opatření, které zajistí, aby se skutečnosti, které jsou předmětem vyšetřování policie ČR, nemohly opakovat,“ sdělil Šebek.

Vrácení peněz

Po tomto zjištění pak bude Národní sportovní agentura chtít po tenisovém svazu část finančních prostředků vrátit.

„Na základě provedené kontroly bude zahájeno správní řízení, v rámci kterého bude ČTS vyzván k vrácení části dotace, jež byla v roce 2021 použita v rozporu s vydaným rozhodnutím o poskytnutí dotace,“ dodal k situaci předseda NSA Ondřej Šebek.

Vedle Kaderky a Flégla jsou vyšetřováni také tajemník svazu Jakub Fastr, šéfka ekonomického oddělení Hana Baierová a někdejší přední deblista Daniel Vacek, který trénuje daviscupového reprezentanta Tomáše Macháče. Všechny tři ale policie propustila a bude je stíhat na svobodě.