Čeští tenisté si zahrají ve čtvrtfinále Davis Cupu, jistotu postupu jim zajistili Srbové

Čeští tenisté postoupili do listopadového čtvrtfinále Davisova poháru. Jistotu dala výběru kapitána Jaroslava Navrátila páteční výhra Srba Lasla Djereho, který porazil na tvrdém kurtu ve Valencii Španěla Alberta Ramose 6:4, 6:4 a poslal svůj tým do vedení 1:0. Domácí výběr přišel naopak o matematickou šanci, že by mohl v tabulce skupiny C předstihnout Česko na jednom ze dvou postupových míst.

Valencie (Španělsko) 17:28 15. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít