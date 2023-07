Ruští tenisté budou hrát na turnaji v Liberci, pořadatelé ani policie jim v účasti nemohou bránit

Policie se nechystá vyhostit dva ruské tenisty, kteří se tento týden účastní challengeru v Liberci. Provedla u nich pobytovou kontrolu, žádné pochybení nezjistila. Oba hráči jsou v zemi v souladu s českými právními předpisy, potvrdil to mluvčí cizinecké policie Josef Urban. České orgány minulý týden naopak do země nevpustily jednu z Rusek, která se měla účastnit turnaje WTA na pražské Spartě. Aktualizováno Liberec 13:05 31. 7. 2023 (Aktualizováno: 14:40 31. 7. 2023) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tenis na Svijany Open (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Kvůli ruské invazi na Ukrajinu schválila vláda zákaz startu ruských a běloruských sportovců na českém území. Bělorusko se sice do války aktivně nezapojilo, umožnilo však Rusku podnikat útoky ze svého území.

WTA se podivuje nad zákazem startu Rusek a Bělorusek v Praze, Hašek české orgány hájí Číst článek

Vládní nařízení podle výkladu Národní sportovní agentury nicméně platí jen pro reprezentanty svých zemí, což tenisté nejsou, neboť na turnajích hrají pod neutrálním statusem a bez státních symbolů.

Ruští tenisté Kirill Kivatcev a Děnis Klok o víkendu rozehráli kvalifikaci libereckého challengeru. Pořadatelé po sobotním rozlosování informovali Národní sportovní agenturu a spolupracovali s cizineckou policií.

„Prověřování jsme již ukončili,“ uvedl Urban. Konkrétní důvody, proč mohou Rusové v Česku zůstat, ale sdělit nemohl.

Kivatcev oba kvalifikační zápasy úspěšně zvládl a zahraje si tak v Liberci hlavní soutěž. Klok v druhém kole kvalifikace vypadl, přihlášený je ještě do čtyřhry. Podle vyjádření ředitele libereckého turnaje Tomáše Trska pro iDNES.cz hovořily dostupné informace v jejich prospěch.

„Jeden (Klok) se narodil na Krymu a do roku 2014 to byl Ukrajinec. Je tu i s tamní delegací. A ruský pas mu byl přidělen až kvůli zabrání Krymu. A druhý hráč (Kivatcev) žije již osm let v Itálii a má zažádáno o tamní občanství,“ uvedl Trsek.

Na pražské Spartě v pondělí zároveň začala hlavní soutěž ženského turnaje WTA. V jeho pavouku není ani jedna z původně přihlášených ruských a běloruských hráček. Jednu z nich ve čtvrtek v podvečer cizinecká policie na ruzyňském letišti na základě vládního nařízení nevpustila do Česka.

USA zpřísnily protiruské sankce. Míří proti firmám podporujícím válku i devíti členům vlády Číst článek

Nad krokem českých orgánů se pozastavila ženská tenisová asociace WTA, která připomněla, že ruské a běloruské hráčky stejně jako jejich mužští kolegové na turnajích nastupují pod neutrální vlajkou.

Česko letos v červnu zakázalo účast sportovců reprezentujících Ruskou federaci na sportovních soutěžích a utkáních pořádaných na území České republiky.

Obecně platí, že Rusové či Bělorusové, kteří bych chtěli přicestovat do Česka, musejí požádat o víza. Ty ale Česko občanům těchto dvou zemí kvůli válce na Ukrajině neuděluje. Podobný postoj zaujaly také pobaltské země nebo Polsko. Další unijní státy, jako třeba Německo či Francie, dál žádosti o víza přijímají.

„Evropská unie by se mohla dohodnout (na plošném zákazu), musely by souhlasit všechny členské země. Loni na konci léta se o tom vedly intenzivní debaty, ale ne všechny členské země souhlasí s tím, aby víza plošně vydávána nebyla. Udělovat, či neudělovat víza je rozhodnutí každé jednotlivé členské země,“ vysvětlila ve vysílání Radiožurnálu šéfredaktorka serveru Euraktiv Aneta Zachová.