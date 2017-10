'Chtěla bych postoupit ze skupiny,' říká Plíšková. Na Turnaji mistryň si zahraje podruhé v kariéře

Tenistka Karolína Plíšková odlétá na Turnaj mistryň do Singapuru, na kterém si jako nejlepší česká singlistka zahraje podruhé v kariéře. Také letos bude bydlet v jedné ze tří hranatých panelových věží, na kterých je posazený bazén ve tvaru lodi. A hotel, který najdete na většině fotografií města, je také jednou z věcí, na kterou se Karolína Plíšková před cestou do Asie těší. Praha 18:01 14. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tenistka Karolína Plíšková | Zdroj: ČTK

„Ten hotel asi jo, je krásný, i když do bazénu jsem se loni dostala jen jednou. Počasí venku není moc dobré, tam samozřejmě stále prší nebo je vedro, takže venku jsme toho moc nestrávili. Těším se na zápasy, až to začne, jsem zápasový typ. Těch prvních pět dní máme nějaké povinné akce. Bude to takové náročnější i vzhledem k časovému posunu a tréninkům, co budu mít. Ale těším se, až prostě začne ten turnaj,“ uvedla pro Radiožurnál Karolína Plíšková.

Česká tenistka to říká i přesto, že ji pomalejší povrch v singapurské hale loni příliš neseděl. „Povrch mi loni úplně nesedl stejně jako soupeřky, které jsem měla ve skupině. S Radwaňskou a Kuzněcovovou to nebylo ideální.“

Cílem je postup ze skupiny

Karolíně Plíškové se loni povedlo vyhrát jenom zahajovací zápas se současnou světovou dvojkou Španělkou Muguruzaovou, Rusce Kuzněcovové i Polce Radwaňské přes vyrovnané průběhy podlehla, a také proto nepostoupila ze skupiny. Teď, když je české tenistka zkušenější, má za cíl do semifinále projít.

„Asi jo, protože loni jsem měla za cíl vyhrát aspoň jeden zápas. Pro mě byl úspěch už jen to, že jsem se na ten turnaj vůbec dostala. Teď bych chtěla postoupit ze skupiny.“

Karolíně Plíškové může nahrávat i skladba soupeřek. Zatímco loni byla v Singapuru řada obranářek, proti kterým neměla dobrou bilanci vzájemných zápasů, teď je mezi nejlepší osmičkou mnohem víc útočnic. A s výjimkou světové jedničky Rumunky Simony Halepové narazí na tenistky, které už dokázala opakovaně porážet.

„Šance je proti všem. Už tam není nikdo, koho bych neporazila. Samozřejmě bude záležet na skupině a hlavně na tom, jak budu hrát, ale šance tam určitě je. A nakonec ze skupiny se vlastně dá postoupit i s jedním vítězstvím, které jsem loni měla. Takže je to taky o štěstí,“ ví Karolína Plíšková. V dějišti Turnaje mistryň bude už od pondělí s australskou trenérkou Stubbsovou, která bude české tenistce v Singapuru pomáhat.

Pozice světové jedničky není nejdůležitější

„Chci do toho dát všechny síly, i když už jich není moc, a to jak těch fyzických, tak i těch psychických. Ale je to poslední turnaj, potom už bude dovolená, pak nějaká příprava. Teď to chci ještě zmáčknout,“ řekla pár dní před odletem Karolína Plíšková, a pokud se jí to povede, má ještě šanci vrátit se na pozici světové jedničky, kterou ztratila po US Open v New Yorku.

„Mám cíl se tam vrátit. Není to tak, že bych už tam nechtěla nebo že by mi stačilo to, že jsem byla na pozici světové jedničky osm týdnů. Ale tím, že jsem se tam už jednou dostala, tak už to pro mě není ten hlavní cíl. Samozřejmě by bylo hezké skončit sezonu jako jednička. Nějakou dobu by mě totiž nikdo nemohl předběhnout. Ale není to pro mě hlavní. Cílem je pro mě vyhrávat turnaje, vyhrát grandslam a teďka třeba vyhrát i Turnaj mistryň,“ přiznává Karolína Plíšková.

Turnaj mistryň začne singlistkám příští neděli, o pár dní později do něj zasáhnou i 2 deblové páry s českým zastoupením.