Cítím se opravdu dobře, říká Marin Ćilić před finále Australian Open proti Federerovi

Ze všech tenistů světové špičky se za poslední rok zřejmě nejvíc posunul a odměnou je mu další velké finále. Chorvat Marin Ćilić se v něm už v neděli ráno středoevropského času utká s nejúspěšnějším hráčem profesionální éry Rogerem Federerem ze Švýcarska, který na Australian Open v Melbourne bojuje o 20. grandslamový titul z mužského singlu. Melbourne 8:30 28. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Marina Ćiliće čeká další grandslamové finále. | Foto: Reuters

Jenom Američanka Serena Williamsová a Němka Stefanie Grafová dokázaly v profesionální éře získat dvě desítky singlových titulů na grandslamu - prvně jmenovaná 23, ta druhá 22. Roger Federer může být prvním mužem, kterému se to podaří.

„Dvacetkrát vyhrát grandslam je speciální. Nevím, co na to mám říct. Bylo by to skvělé. Nemůžu uvěřit, jak rychle se to tento týden semlelo. Není snadné dojít do finále. Vždy je s tím spojeno hodně práce, na turnaj se dlouho připravujete, abyste byli nachystaní využít příležitost. A když se to stane, je to skvělý pocit. Odměna za tvrdou práci celého týmu. Ukazuje nám to, že jsme také udělali spoustu dobrých věcí i mimo sezónu,“ říká Roger Federer.

Korda junior vyhrál Australian Open: Tlak je větší, tátu všichni znají, ale užíval jsem si to Číst článek

Ale také Marin Ćilić zřejmě udělal se svým týmem hodně správných věcí. Bez ohledu na výsledek finále se posune na třetí místo světového žebříčku a podruhé za půl roku si zahraje o titul na grandslamu, mimochodem opět se Švýcarem.

„Cítím se opravdu velmi dobře fyzicky, i když jsem měl pár zápasů, které trvaly více než tři hodiny. Ale celkově se cítím opravdu dobře. Myslím, že jsem až doteď hrál na slušné úrovni. Myslím, že jsem úroveň své hry zvednul ve srovnání s koncem loňského roku. Daří se mi hrát agresivněji. Cítím, že se mi dobře daří trefovat míče. Return, pohyb, forhend, bekhend, servis, všechno je v pohodě," popisuje Chorvat Marin Ćilić.

„Můžete to vidět u mnoha kluků ve špičce, a speciálně u Rogera, jak se stále snaží přizpůsobit tomu, jak se hra vyvíjí. Vždy se snaží, aby se zlepšoval. A to platí i pro mě. Myslím, že jsem dobře zanalyzoval minulou sezónu. Našli jsme některé věci, které mohou zlepšit mou hru, některé malé detaily, na které jsem se soustředil. Teď můžu říct, že na začátku letošního roku to funguje opravdu pěkně," dodává Ćilić.

Ukázat zlepšení může ve finále, ve kterém bude hrát o svůj druhý grandslamový titul. Ten první získal na US Open v roce 2014. Během turnaje dokázal vyřadit poprvé a zatím naposledy svého dnešního soupeře.

„Celkově myslím, že hraji lépe. Na US Open jsem hrál tenkrát úžasně. Ale pro mě bylo těžké tehdejší úroveň držet dlouhodobě. Teď mám pocit, že s tímto typem tenisu mohu hrát na velké úrovni po celou sezónu, a to je můj cíl. Tak abych na konci roku viděl, že jsme byly moje výkony konzistentní," myslí si Chorvat Čilić.