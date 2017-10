Tahle trofej má pro mě cenu grandslamu, řekla Hlaváčková po titulu z Turnaje mistryň

Andrea Hlaváčková a Timea Babosová se spolu daly dohromady na jaře. Grandslamové turnaje jim sice nevyšly, ale o to drtivější byl závěr česko-maďarského páru.

Osmnáct vyhraných zápasů z posledních 19 utkání nebo čtyři tituly z posledních pěti turnajů – včetně aktuálního v Singapuru, po kterém se plzeňská tenistka dočkala vysněné otázky, jaké to je přebírat pohár Martiny Navrátilové právě od této legendy.

„Obrovská pocta. Zbožňuju ji, dobře spolu vycházíme. Těšila jsem se, že tu trofej někdy budu mít doma, teď se tak stane,“ řekla Radiožurnálu Hlaváčková. Společně s Babosovou musela otáčet zápas, ve kterém byly soupeřky Bertensová z Nizozemska a Larssonová za Švédska ze začátku lepší. „V prvním setu jsme neměli dobrou energii. Ve druhém se naštěstí všechno otočilo,“ pochvalovala si.

Česko-maďarskou dvojici dostala do nekomfortní situace zřejmě i nečekaná role favoritek, ve které se ocitly po vyřazení nejvýše nasazených párů. „Tahle trofej má pro mě cenu grandslamu. Nikdy mě nenapadlo, že ji získám. Stejně jako olympijskou medaili nebo triumf z grandslamu. Člověk asi nejvíc dosáhne něčeho, na čem tolik nebazíruje,“ přemýšlela česká tenistka.

.@AndreaHlavackov @TimeaBabos win the @WTAFinalsSG title! They come back to beat Bertens/Larsson 46 64 10-5.



Great final! pic.twitter.com/iWAccBpya8