Patnáctiletá osmifinalistka Wimbledonu Gauffová dostala navzdory pravidlům kartu na US Open

Regule ženské tenisové asociace totiž umožňují hráčkám mladším šestnácti let zúčastnit se maximálně 10 turnajů a přijmout nejvýše tři divoké karty za rok. Gauffová tento limit naplnila pozvánkami do kvalifikací na Roland Garros, ve Wimbledonu a do hlavní soutěže v Miami.

Riskeová vyřadila v osmifinále Wimbledonu světovou jedničku Bartyovou. Končí i patnáctiletá Gauffová Číst článek

Grandslamy se nicméně pravidly WTA řídit nemusí, proto v úterý podle očekávání pořadatelé US Open mladé hvězdičce divokou kartu udělili.

Patnáctiletá Gauffová se kvalifikovala do hlavní soutěže Wimbledonu jako nejmladší tenistka v historii a v prvním kole šokovala vítězstvím nad pětinásobnou šampionkou Venus Williamsovou.

Tehdy 313. hráčku světa zastavila až v osmifinále pozdější vítězka Simona Halepová z Rumunska. Aktuálně Gauffové patří 140. místo v žebříčku, začátkem srpna ve Washingtonu získala první titul na WTA Tour ve čtyřhře.

Divokou kartu do kvalifikace US Open v úterý dostal mimo jiné také devatenáctiletý Američan Sebastian Korda, syn českého grandslamového šampiona Petra Kordy.