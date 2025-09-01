Další český postup do čtvrtfinále US Open. Muchová přemohla i bolest zad a zvládla třísetovou bitvu

Karolína Muchová porazila i přes zdravotní potíže Ukrajinku Martu Kosťukovou 6:3, 6:7, 6:3 a stala se rekordním čtvrtým zástupcem českého tenisu ve čtvrtfinále US Open. Turnajová jedenáctka zdolala o šestnáct příček níže nasazenou soupeřku po necelých třech hodinách a dál živí šanci na třetí semifinále v New Yorku za sebou. O něj se utká s bývalou světovou jedničkou Japonkou Naomi Ósakaovou.

Devětadvacetiletá Muchová, která si během druhého setu vzala přestávku na ošetření zad a břicha, se probojovala do sedmého grandslamového čtvrtfinále. Proti Kosťukové odvrátila devět z 10 brejkbolů, sama třikrát servis soupeřky prolomila.

Ve čtvrtfinále doplnila Barboru Krejčíkovou, Markétu Vondroušovou a Jiřího Lehečku. Čtyři čeští zástupci postoupili do této fáze na turnajích „velké čtyřky“ poprvé v samostatné historii.

O překvapení se ve čtyřhře postarali Tomáš Macháč a Matěj Vocel, kteří vyřadili nasazené dvojky, salvadorsko-chorvatskou dvojici Marcelo Arévalo, Mate Pavič 5:7, 7:6, 7:5. V osmifinále narazí na britsko-polskou dvojici Marcus Willis, Karol Drzewiecki.

První vzájemné utkání mezi Muchovou a Kosťukovou začalo zostra. Ukrajinka si už v úvodním gamu vypracovala dva brejkboly, olomoucká rodačka je ale odvrátila. Vzápětí Muchová servis soupeřky prolomila a výhodu udržela i přes závěrečný devátý game, kde odvrátila další brejkbol a využila čtvrtý setbol.

Vyrovnaná bitva

Druhý set ale nezačal pro Muchovou dobře. Za stavu 1:2 si vzala zdravotní pauzu na ošetření v dolní oblasti zad a Kosťuková jí vzápětí vzala servis. Muchová sice srovnala, dál si však na lavičce prohmatávala břicho. Po sedmém gamu, v němž nevyužila dva brejkboly, si nechala opět záda promasírovat. Set dotáhla do tie-breaku, v něm nicméně Kosťuková triumfovala 7:0.

Muchová před začátkem třetího setu opustila na chvíli kurt a po pauze už působila herně lépe. Rozhodnutí přinesl čtvrtý game: bývalá světová osmička získala brejk a utekla později do vedení 4:1. Kosťuková ještě bojovala o návrat a v sedmé hře si vypracovala poslední tři brejkboly, Muchová je ale všechny odvrátila. Duel o chvíli později dopodávala, proměnila třetí mečbol a zvedla s úlevou hlavu k nebi.

