Trenér mladých talentů, ale i vydavatel knih s tenisovou tematikou. ‚Baví mě životopisy,‘ říká Filjo

Daniel Filjo je úspěšným mládežnickým koučem a v těchto dnech pomáhá českým tenisovým talentům na evropském šampionátu do osmnácti let ve Švýcarsku. Ale ve volných chvílích také hodně čte, pomáhá s překladem a vydává knížky. Zajímají ho příběhy, které by právě mladé sportovce mohly ovlivnit a motivovat. Praha 22:15 27. července 2019

„Když jsem končil poslední půlrok s Katkou Siniakovou, tak jsem seděl v Indianwells na hotelu a rozmýšlel jsem se, co bych ještě mohl dělat mimo tenis. Napadla mě tenisová literatura, které je u nás strašně málo. Touhle myšlenkou jsem se k tomu dostal,“ vysvětluje pro Radiožurnál kouč, který zmíněnou Kateřinu Siniakovou trénoval osm let.

Dlouhodobě pomáhá českým nadějím, a tak se mu také postřehy kolegů při výchově talentů hodí.

„Baví mě číst životopisy, protože tam o sobě autor prozrazuje trochu víc, své know-how i svou cestu, což mě vždy bavilo se dozvídat,“ vypráví Daniel Filjo, který se takto dozvídal o trenéru Patricku Mouratogluovi, Judy Murrayové – matce slavného tenisty Andyho Murrayho – nebo poznával jak „Hnusně vyhrávat“ – kultovní tenisovou knihu od bývalého obávaného hráče a nyní kouče Brada Gilberta.

Manželka Daniela Filja Catherine je Britka, knížky z originálu překládá. On je vydává a někdy pomáhá s tenisovou terminologií, která je specifická. A také se seznamuje s příběhy, které podle něj stojí za to mladší generaci připomenout.

Jako třeba život sportovního „obojživelníka“ hokejového mistra světa, vítěze Wimbledonu i Roland Garros z padesátých let a slavného československého emigranta Jaroslava Drobného.

„Když jsem si pročítal materiál, tak jsem se teprve dozvídal to, co jsem nikdy nevěděl. Jak tenis vypadal před druhou světovou válkou, po druhé světové válce a poté v emigraci. Myslím, že by si to mladá generace měla přečíst, aby věděla, že dříve lidé neměli vyšlapanou cestu tak, jako jí mají mladí dnes,“ říká Daniel Filjo a také srovnává s dnešní dobou:

„Spousta rodičů dětem usnadňuje život, mnozí z nich si to ani nemusí sami vybojovat a zasloužit a dostávají to zadarmo. Dřív byla doba daleko těžší, nebyly informace ani žádná hektika a lidé si to museli vydřít, zasloužit a odmakat,“ myslí si Daniel Filjo trenér, a také příležitostný vydavatel knížek s tenisovou tematikou.