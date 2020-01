Narodila se v Moskvě, reprezentuje Česko. Tenistka Vidmanová chce jít ve stopách legendární Šarapovové

Český tenis představil na grandslamovém Australian Open hned několik dalších nadějí. Juniorku v Melbourne si poprvé zahráli Martin Krumich a Darja Vidmanová. I když právě se jménem posledně jmenované dívky je to trochu složitější. Melbourne 22:56 27. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pohled na Arénu Roda Lavera v australském Melbourne | Foto: Antoine Couvercelle / Panoramic | Zdroj: Reuters

„Původně jsem z Ruska, narodila jsem se v Moskvě. Když mi bylo pět let, přestěhovali jsme se do Česka, kde jsem dostala občanství, a hraji i za Česko,“ představila se v rozhovoru pro Radiožurnál Darja Vidmanová.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Darja Vidmanová hraje poprvé juniorskou soutěž na Australian Open. Více v příspěvku Jaroslava Plašila

„V Praze chodím do ruské školy, kde mám všechny běžné předměty, akorát mám ruštinu místo češtiny. Právě v češtině by moje jméno mělo být při přepisu Viďmanová, ale zní to divně, takže používám pořád raději Vidmanová,“ dodala vysoká štíhlá dívka postavou podobná tenistce, kterou také odmalička obdivuje.

„Mým vzorem je Maria Šarapovová. Vždycky jsem na ní obdivovala, jak bojuje a dává do hry maximum. Líbí se mi už odmala, hraji i podobným stylem,“ vysvětlila Vidmanová.

Kvitovou ve čtvrtfinále čeká nejtěžší možná soupeřka. K úspěchu jí může pomoct i neobvyklý rituál Číst článek

Bojovnost čerstvě sedmnáctiletá tenistka už během Australian Open několikrát ukázala, hlavně v napínavém tie-breaku zatím posledního zápasu, který vyhrála 10:8. A po dlouhé výměně, kterou zakončila přesným prohozem křížem z bekhendové strany, dokonce pro sebe netypicky zvedla ruku radostí nad hlavu.

„Jinak ale moc emoce neprojevuji. Spíš se povzbuzuji v duchu, i když radost samozřejmě po vítězném úderu mám,“ řekla.

Ve své kariéře už se Darja Vidmanová radovala několikrát. Tenistka, která svůj talent rozvíjí v areálu ČLTK na pražské Štvanici, vyhrála v roce 2018 jako patnáctiletá dívka slavný český dorostenecký turnaj Pardubickou juniorku. Teď v Austrálii hraje tu grandslamovou a aktuálně bude bojovat o postup do čtvrtfinále.

Další grandslamová výhra pro juniorku Darju Vidnanovou, tentokrát nad nasazenou soupeřkou po napínavém TB. Výměna a prohoz na 8:8 pic.twitter.com/j066jx6nhF — Jaroslav Plasil (@JaroslavPlasil) January 27, 2020